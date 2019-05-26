5 лет назад состоялся первый бой за Донецкий аэропорт

Украина вспомнила грустную дату.

5 лет назад начался бой за Донецкий аэропорт скриншот

В Украине сегодня вспоминают 5 годовщину начала боев за Донецкий аэропорт и всех погибших в бою за этот стратегический объект. Об этом вспомнили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Точка отсчета. Вооруженные Силы Украины впервые показали свой характер в бою с превосходящим и сильным противником. Успешная операция стала переломной для украинских военных и определила дальнейший ход Антитеррористической операции, - отметили в Генштабе.

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По официальной информации, бои между ВСУ и боевиками за Донецкий аэропорт длились с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. ВСУ приняли решение сдать объект 21 января 2015 года из-за того, что он был практически полностью разрушен и непригоден к обороне.

Свою жизнь в борьбе за этот стратегический объект положили более двухсот бойцов. Их назвали “киборгами”.

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20 января, согласно указу президента, в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта.

Напомним, в Киеве увековечили память об одном из погибших киборгов. Мемориальная доска установлена на фасаде здания Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер".