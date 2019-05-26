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5 лет назад состоялся первый бой за Донецкий аэропорт

Комментариев: 6
Украина вспомнила грустную дату.
5 лет назад начался бой за Донецкий аэропорт
5 лет назад начался бой за Донецкий аэропорт
скриншот

В Украине сегодня вспоминают 5 годовщину начала боев за Донецкий аэропорт и всех погибших в бою за этот стратегический объект. Об этом вспомнили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Точка отсчета. Вооруженные Силы Украины впервые показали свой характер в бою с превосходящим и сильным противником. Успешная операция стала переломной для украинских военных и определила дальнейший ход Антитеррористической операции, - отметили в Генштабе.

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По официальной информации, бои между ВСУ и боевиками за Донецкий аэропорт длились с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. ВСУ приняли решение сдать объект 21 января 2015 года из-за того, что он был практически полностью разрушен и непригоден к обороне.

Свою жизнь в борьбе за этот стратегический объект положили более двухсот бойцов. Их назвали “киборгами”.

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20 января, согласно указу президента, в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта.

Напомним, в Киеве увековечили память об одном из погибших киборгов. Мемориальная доска установлена на фасаде здания Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер".

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Теги: киборги, Донецкий аэропорт, бои, годовщина
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Комментариев (6)
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Media-sapiens    26.05.2019, 18:36
Оценка:  +1
Media-sapiens
с превосходящим в чем?
в авиации?
fkrfyfan    26.05.2019, 18:05
Оценка:  +1
fkrfyfan
Несколько сотен "гробиков" подохли за поросячью власть хряка и его ненасытную жадность
zheka-yakob    26.05.2019, 18:09
Оценка:  +2
zheka-yakob
Теперь уже не подсчитать, некоторые трупы "киборгов" собаки поели.
Джо-кер    26.05.2019, 17:32
Оценка:  -2
Джо-кер
По некоторым подсчетам, полегло кацапетов там около 3500.
zheka-yakob    26.05.2019, 17:42
Оценка:  +2
zheka-yakob
Пройдет еще время и вы заявите что погибли более миллиона))))
VSHIVANKA    26.05.2019, 18:08
Оценка:  +3
VSHIVANKA
А СКОЛЬКО УКРОПА НАСКОСИЛИ В ИЛОВАЙСКЕ И ДЕБАЛЬЦЕВО ? ))))
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