Коломойский выступил в защиту Богдана во главе АП

Говоря о новом президенте Украины Владимире Зеленском, он признал, что теперь его самого всегда будут с ним связывать.

Юрист Андрей Богдан, назначенный на пост главы Администрации президента Украины, является профессионалом, что важно для новой украинской власти. Об этом в интервью Financial Times 26 мая заявил олигарх Игорь Коломойский, на которого Богдан работал в последние годы как личный адвокат.

"Он был чиновником, он знает, как работает документооборот, что вы можете и что не можете подписать. Это важно для того, чтобы вы в первый же день не стали мишенью для всех метателей грязи", - сказал Коломойский.

Говоря о новом президенте Украины Владимире Зеленском, он признал, что теперь его самого всегда будут с ним связывать.

По словам предпринимателя, люди будут ему симпатизировать, если Зеленский исполнит свои предвыборные обещания, в противном случае "Коломойский будет воплощением дьявола".

"Даже если я и пальцем не шевельну", - добавил он.

В предвыборном штабе Зеленского официально Богдана называли юридическими вопросами, но в политических кругах говорят, что он был "куратором Коломойского" в ЗеКоманде, а сейчас является правой рук шестого президента.

Богдан подпадает под закон о люстрации, но в окружении Зеленского с этим не соглашаются. Подробнов в материале Андрей Богдан: глава Администрации президента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet