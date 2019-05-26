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Запах шаурмы? Соцсети о поздравлении Зеленского

Комментариев: 4
Многие указали президенту, что символом Киева является не шаурма, а перепичка, каштаны, а не липы.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/zelenskiy95

Пользователи социальных сетей выразили недовольство поздравлением президента Владимира Зеленского киевлян с Днем города.

Зеленский, поздравляя жителей Киева с годовщиной города, отметил, что "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро". Однако такое сравнение вызвало неоднозначную реакцию, чаще - негативную.

Многие указали президенту, что символом Киева является не шаурма, а перепичка (сосиска в тесте), каштаны, а не липы. Другие возмутились, что у Зеленского украинская столица ассоциируется не с Подолом, Днепром или Софийским собором, а с запахом у метро.

Кроме того, пользователи сети нашли идентичный текст поздравления президента Украины, только там речь шла о Москве.

На прошлой неделе в социальных сетях разгромили выступление Зеленского на технологической конференции iForum. Пользователи обратили внимание не на идеи президента, а на его манеру и стиль речи. Подробно в материале "Факапы" Зеленского на iForum: реакция соцсетей.

Позже СМИ выяснили, что в речи президент есть несколько присвоенных фраз использовал фраз из книги Будущее: рассекречено. Каким будет мир в 2030 году Мэтью Барроуза.

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Теги: День города, Владимир Зеленский, шаурма, реакция соцсетей
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Letohradek    26.05.2019, 20:17
Оценка:  +1
Letohradek
Кто же голосовал за это недалекое Зэ? Отзовитесь?
foster12    26.05.2019, 19:57
Оценка:  +4
foster12
ИДИОТ, .... Дитям мароженое а бабе цветы.....
WntpY    26.05.2019, 19:51
Оценка:  +4
WntpY
Клоун!))
ВосставшийИзБана    26.05.2019, 20:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Клоунами были Олег Попов. Карандаш, Юрий Никулин. А это - фигляр.
SINOBI    26.05.2019, 20:04
Оценка:  -1
SINOBI
Нет,он просто ПОЦ!!!
ВосставшийИзБана    26.05.2019, 19:40
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Сам ты липа с шаурмой!
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