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Зеленский отреагировал на задержание митингующих

Комментариев: 6
По словам Зеленского, информация о задержании не подтвердилась. Однако задержанная пикетчица говорит о "жестоком обращении" правоохранителей.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Владимир Зеленский призвал полицейских не принимать меры против протестующих, если они не нарушили правопорядок. Об этом он написал в своем Facebook 26 мая на фоне информации о задержании двух митингующих, требовавших его импичмента.

По словам Зеленского, информация ряда СМИ о задержании не подтвердилась, однако он попросил сотрудников полиции действовать на митингах "мягче".

"Критики не боюсь", - подчеркнул президент, отметив, что по данному факту в ведомстве проведут служебную проверку.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил Украинской правде намерение провести проверку по данному инциденту.

radiotrek.rv.ua

Он отметил, что будет изучен вопрос, почему полицейские не остановились на профилактической разъяснительной беседе и устном предупреждении и была ли необходимость приглашать протестующих в отделение "для составления админматериалов".

В свою очередь, Дарья Коц, которую задержали сотрудники полиции в Ровно за пике, возмутилась реакцией Зеленского.

"Я - та задержанная девушка. И это - откровенная ложь! Задержание было, было жестокое обращение со мной, и это все есть на аудиозаписи!!! Пост Президента-ложь! Я очень разочарована и подавлена такой реакцией", - написала она в комментарии под постом президента.

 
 

25 мая в Ровно двое молодых людей - 20-летний парень и 16-летняя девушка - пришли на Майдан Незалежности с плакатами о Президенте Владимире Зеленском ("Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски"). Их забрали в полицию за несанкционированный митинг. 

 

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Теги: Импичмент Президента, протесты, Ровно, задержание, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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fkrfyfan    26.05.2019, 21:32
Оценка:  -3
fkrfyfan
Этой жирной лошади из запукры 16 лет?
colavova    26.05.2019, 21:37
Оценка:  -1
colavova
на мордоре лошади по-старше?
Letohradek    26.05.2019, 21:05
Оценка:  -1
Letohradek
Лучше бы зэбил отреагировал на петицию граждан Украины - уйти в отставку, как крысеныш и обещал в предвыборную!
Колорад    26.05.2019, 20:37
Оценка:  -1
Колорад
Если импичмент, то хто президент? Рошен?
Letohradek    26.05.2019, 20:51
Оценка:  -1
Letohradek
... если импичмент зэбилу, ты вы тупое лошьё, за него проголосовавшее!
colavova    26.05.2019, 21:35
Оценка:  -1
colavova
сразу пуйло))))
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