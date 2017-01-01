Гройсман попросит Раду принять его отставку

После отставки он, как и все министры, продолжит исполнять обязанности премьера до создания нового правительства.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что попросит Верховную Раду проголосовать за его заявление об отставке.

"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке", - заявил он в интервью ICTV 26 мая.

По словам Гройсмана, после отставки он продолжит исполнять обязанности премьера до создания нового правительства.

"После отставки мы продолжаем работать на своих должностях", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что до отставки правительство работало в плановом режиме.

"Очевидно, что сейчас мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим", - добавил глава правительства.

Напомним, Гройсман заявил, что решил подать заявление об отставке в день инаугурации президента Владимира Зеленского.

В Администрации президента считают, что коллапса в стране не произойдет, если он уйдет в отставку.

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