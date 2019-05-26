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Арьев объяснил, зачем Коломойскому дефолт Украины

Комментариев: 9
Олигарх хочет вернуть или "урвать" себе что-то от ПриватБанка и скупить землю, считает дипломат.
Коломойский призывает к дефолту Украины
Коломойский призывает к дефолту Украины

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев объяснил, зачем олигарх Иогрь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. 

"Игорь Валерьевич - за дефолт! То, что это может быть 70-80 гривен за доллар, этот побочный, так сказать эффект, он скромно обошел вниманием",- написал Арьев на своей странице в Facebook 26 мая.

Также он высказал предположение, что Коломойскому мешает Международный валютный фонд.

"Коломойский хочет вернуть или урвать себе что-то от национализированного ПриватБанка. Это непременно вызовет проблемы с МВФ, от которого мы зависим, особенно в период пиковых выплат по займам правительств Тимошенко и Азарова (и это понимают даже у Зеленского). Но МВФ Коломойскому очень мешает", - говорится в сообщении.

Арьев отдельно добавил, что если будет объявлен дефолт, то Коломойский сможет воспользоваться подобной ситуацией в своих интересах, скупая госимущество и землю.

"В условиях пост-дефолта вся страна становится дешевле: легко и дешево будет покупать государственное имущество, а главное - землю... Жаль, что в Верховной Раде не набрались смелости отменить мораторий на продажу земли вовремя, когда цены были на пике", - написал Арьев.

Дипломат отметил, что теперь все зависит от правительства и Нацбанка - "готовы ли они стать соучастниками очередного ограбления Украины?"

"Это правительство, очевидно, нет. Поэтому и спешат с парламентскими выборами", - объяснил Арьев.

Ранее было опубликовано интервью Коломойского британскому изданию Financial Times. В нем олигарх заявил, что Украина должна поступить с кредиторами, как Греция.

Он также считает, что США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины "в качестве компенсации за борьбу с Россией".

 

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Теги: МВФ, Коломойский, ПриватБанк, дефолт, дефолт в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Michael2811    26.05.2019, 22:52
Оценка:  -3
Michael2811
Слава Украине!!! Скок-скок! Хероям в тоже самое место! Скок-скок!!
Джо-кер    26.05.2019, 22:57
Оценка:  0
Джо-кер
А кацап все ники меняет. Буденовка все равно торчит из за угла, лапотник.
Boxerogos    26.05.2019, 22:40
Оценка:  -2
Boxerogos
Арьеву,как известному клоуну-дУпломату,грех не поверить!))))))))))))))))))
Джо-кер    26.05.2019, 22:44
Оценка:  +1
Джо-кер
Вешайтесь, кацапеты драные. Скоро будете из под себя жрать.
ВыВсеВрети    26.05.2019, 22:59
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
рог, ну ты и тупой!....))))))))
piter_bur    26.05.2019, 22:39
Оценка:  -2
piter_bur
Как же аРЬЕВ рвется в депутаты, какая мерзость, блевать хочется на ему подобных (бпп и народный фронт)
Джо-кер    26.05.2019, 22:31
Оценка:  +3
Джо-кер
И тогда живые позавидуют мертвым. Доллар по 70-80-это чудесно. Избиратели поблагодарят за пакращення. Скажут, спасибо дорогой Леонид Ильич (Владимир Батькович) за наше счастливое будущее)))).
Джо-кер    26.05.2019, 22:32
Оценка:  +3
Джо-кер
Миллионы безработных и нищих будут штурмовать администрацию президента.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    26.05.2019, 22:38
Оценка:  +2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Скоріше повірять "плюсам" де будуть тицяти пальцями в Пороха, Гройсмана і т.п. Справжні винуватці залишаться осторонь! Головне першим крикнуть "тримай злодія!"
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