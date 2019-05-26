Арьев объяснил, зачем Коломойскому дефолт Украины

Олигарх хочет вернуть или "урвать" себе что-то от ПриватБанка и скупить землю, считает дипломат.

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев объяснил, зачем олигарх Иогрь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.

"Игорь Валерьевич - за дефолт! То, что это может быть 70-80 гривен за доллар, этот побочный, так сказать эффект, он скромно обошел вниманием",- написал Арьев на своей странице в Facebook 26 мая.

Также он высказал предположение, что Коломойскому мешает Международный валютный фонд.

"Коломойский хочет вернуть или урвать себе что-то от национализированного ПриватБанка. Это непременно вызовет проблемы с МВФ, от которого мы зависим, особенно в период пиковых выплат по займам правительств Тимошенко и Азарова (и это понимают даже у Зеленского). Но МВФ Коломойскому очень мешает", - говорится в сообщении.

Арьев отдельно добавил, что если будет объявлен дефолт, то Коломойский сможет воспользоваться подобной ситуацией в своих интересах, скупая госимущество и землю.

"В условиях пост-дефолта вся страна становится дешевле: легко и дешево будет покупать государственное имущество, а главное - землю... Жаль, что в Верховной Раде не набрались смелости отменить мораторий на продажу земли вовремя, когда цены были на пике", - написал Арьев.

Дипломат отметил, что теперь все зависит от правительства и Нацбанка - "готовы ли они стать соучастниками очередного ограбления Украины?"

"Это правительство, очевидно, нет. Поэтому и спешат с парламентскими выборами", - объяснил Арьев.

Ранее было опубликовано интервью Коломойского британскому изданию Financial Times. В нем олигарх заявил, что Украина должна поступить с кредиторами, как Греция.

Он также считает, что США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины "в качестве компенсации за борьбу с Россией".

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