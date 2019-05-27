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Зеленский выступил в поддержку украинского кино

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Глава государства назвал одной из приоритетных задач поддержку кинопроизводства в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал поддержку украинского кинопроизводства одной из своих приоритетных задач. Об этом глава государства написал в Facebook 26 мая.

"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", – отметил Зеленский.

Президент также поприветствовал всех кинематографистов.

"В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля Молодость. Приветствую всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался", – подчеркнул глава государства.

Ранее в воскресенье, Зеленский поздравил киевлян с Днем города, вызвав неоднозначную реакцию в сети. 

Запах шаурмы? Соцсети о поздравлении Зеленского

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Теги: Украина, кино, кинематограф, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    27.05.2019, 02:24
Оценка:  0
Boxerogos
Всё правильно!Сериал"Слуга народа"необходимо снимать круглосуточно,бросив на этот сериал как можно больше денег из бюджета!Роль Голобородько должен играть Олег Иваница.
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