Гройсман: Кабмин и Зеленский могут много сделать до выборов

Глава правительства подчеркнул, что избрание нового президента открывает новые возможности.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что до момента проведения выборов можно решить ряд важных политических вопросов, если правительство, парламент и президент Владимир Зеленский объединят усилия. Об этом он заявил 26 мая в интервью ICTV.

По словам Гройсмана, есть много государственных вопросов, которые сделают Украину сильнее.

"Если объединить усилия новоизбранного президента, парламента, правительства, которое работает до очередных парламентских выборов, то мы могли бы сделать ряд важных шагов", - указал премьер.



Среди важных направлений для совместной работы он отметил новую избирательную систему, ряд экономических законов, которые "дадут более быстрый экономический рост, новые рабочие места", и пакет законов для сближения с ЕС в рамках подписанного соглашения об ассоциации.

"Если президент считает, что с этим правительством он не может работать, то для меня это означает только одно. Что та повестка дня, которая важна для страны, не будет реализована", - подчеркнул глава Кабмина.

Напомним 20 мая в день инаугурации нового президента Гройсман объявил о решении уйти в отставку.

В администрации Зеленского не видят проблемы в уходе премьера и заявили, что коллапса в стране не произойдет.

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