Итоги 26 мая: Московская шаурма Зеленского, дефолт от Коломойского
Поздравление президента вызвало негативную реакцию в сети; Игорь Коломойский посоветовал властям Украины объявить дефолт: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Поздравление Зеленского с Днем Киева вызвало недовольство
Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook поздравил киевлян с Днем города текстом, который был идентичен старому тексту поздравления президента Украины, в котором речь шла о Москве.
По словам главы государства, Киев “гордый и суровый город“, который никого не оставляет равнодушным.
“Есть то, что делает Киев – Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро“, – отметил президент.
Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство поздравлением Зеленского. Президенту, в частности, указали, что символом Киева является не шаурма, а перепичка (сосиска в тесте), каштаны, а не липы.
Коломойский посоветовал объявить дефолт Украины
Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times выступил за объявление Украиной дефолта.
“По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины“, – сказал Коломойский.
Он уверен, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ.
В ЕС состоялся последний этап выборов в Европарламент.
В 21 государстве Евросоюза проходил последний этап выборов в Европарламент.
Явка на выборах 23-26 мая стала наивысшей за последние 20 лет и составила 50.5%.
По предварительным данным, больше всего мандатов в ЕП потеряли Европейская народная партия и социалисты, хотя и остались лидерами.
На выборах президента Литвы победил экономист Науседа
Во втором туре выборов президента Литвы победил Гитанас Науседа − бывший советник президента литовского банка SEB. За него проголосовали более 70% избирателей.
Иран предложил странам Персидского залива пакт о ненападении
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил во время визита в Ирак, что Тегеран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. В чем именно будет заключаться соглашение, пока не известно.