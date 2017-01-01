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Итоги 26 мая: Московская шаурма Зеленского, дефолт от Коломойского

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Поздравление Зеленского с Днем Киева вызвало неоднозначную реакцию киевлян
Поздравление Зеленского с Днем Киева вызвало неоднозначную реакцию киевлян
facebook.com/zelenskiy95

Поздравление президента вызвало негативную реакцию в сети; Игорь Коломойский посоветовал властям Украины объявить дефолт: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Поздравление Зеленского с Днем Киева вызвало недовольство

Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook поздравил киевлян с Днем города текстом, который был идентичен старому тексту поздравления президента Украины, в котором речь шла о Москве.

По словам главы государства, Киев “гордый и суровый город“, который никого не оставляет равнодушным.

“Есть то, что делает Киев – Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро“, – отметил президент.

Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство поздравлением Зеленского. Президенту, в частности, указали, что символом Киева является не шаурма, а перепичка (сосиска в тесте), каштаны, а не липы.

 

Коломойский посоветовал объявить дефолт Украины

Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью  Financial Times выступил за объявление Украиной дефолта.

“По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины“, – сказал Коломойский.

Он уверен, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ.

 

В ЕС состоялся последний этап выборов в Европарламент.

В 21 государстве Евросоюза проходил последний этап выборов в Европарламент.

Явка на выборах 23-26 мая стала наивысшей за последние 20 лет и составила 50.5%.

По предварительным данным, больше всего мандатов в ЕП потеряли Европейская народная партия и социалисты, хотя и остались лидерами.

 

На выборах президента Литвы победил экономист Науседа

Во втором туре выборов президента Литвы победил Гитанас Науседа − бывший советник президента литовского банка SEB. За него проголосовали более 70% избирателей.

 

Иран предложил странам Персидского залива пакт о ненападении

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил во время визита в Ирак, что Тегеран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. В чем именно будет заключаться соглашение, пока не известно.

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Теги: итоги дня
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