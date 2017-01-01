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Под Харьковом рыбак погиб от удара молнии

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Мужчина во время грозы скрылся под деревом. В этот момент в него ударила молния. Смерть наступила мгновенно.
Трагедия произошла в селе Надточии
Трагедия произошла в селе Надточии

В Харьковской области мужчина погиб от удара молнии. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

По информации правоохранителей, трагедия произошла в селе Надточии Харьковского района.

"Установлено, что  во время грозы 30-летний мужчина, рыбак, скрылся под деревом. В этот момент прямо в него ударила молния. Смерть наступила мгновенно", – говорится в сообщении.

Информация  по данному факту была внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (ч.1 ст.115 УК Украины).

Напомним, в Черновицкой области молния убила двух пастухов. Жители села Вашковцы пасли скот в поле, когда началась сильная гроза. После удара молнии оба погибли на месте.

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Теги: Харьковская область, рыбаки, молния, мужчина, Рыбак, погиб
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Источник: korrespondent.net

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