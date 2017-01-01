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Сутки в ООС: три обстрела, ВСУ без потерь

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Сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 26 мая, три раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 27 мая.

Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все случаи нарушений режима тишины были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

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Противник обстрелял позиции Объединенных сил возле Гнутово – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и в районе Чермалика – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 26 мая ответным огнем один сепаратист был ранен.

С начала текущих суток враг из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял позиции сил ООС вблизи населенного пункта Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

Напомним, за сутки 25 мая сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Тогда ВСУ также не понесли потерь.

Как сообщалось 23 мая, в Украине провели очередные испытания ракет Ольха.

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Теги: Донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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