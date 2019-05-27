В Ровно подростки протестовали против Зеленского

Несовершеннолетняя заявляет о задержании и жестоком обращении с ней правоохранителей.

Жительница Ровно Дарья Коцюруба, участница протеста против шестого украинского президента Владимира Зеленского, обвинила гаранта во лжи. Девушка утверждает, что задержание все же было, хотя политик считает иначе. Также она рассказала о жестком с ней обращении.

Об этом сообщает Телеканал UA: Рівне.

Читай также: Война петиций. Зеленский и электронный протест

25 мая двое молодых людей (16-летняя девушка и 20-летний парень) в центре Ровно вышли на протест против действующего украинского президента, митингуя за импичмент президента.

В частности, они держали плакаты: “Украина – вне закона“, “Импичмент президенту“, “Не кумовство, а по-братски“.

Впоследствии митингующих задержали правоохранители, хотя в полиции утверждают, что ничего подобного они не делали, а только пригласили участников акции в участок.

В итоге правоохранители составили на активистов админпротоколы за нарушение порядка организации проведения митингов, ибо не подали заранее соответствующей заявки. Кроме того, поскольку участница митинга является несовершеннолетней, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Читай также: На Зеленского подали в суд из-за главы АП

Как рассказала Дарья Коцюруба в комментарий “UA Ровно“, главными причинами такой акции было то, что ее с другом “лично не удовлетворило назначение кварталовцев и люстрированных недавно людей на государственные должности, Первые кадры Зеленского: кто вошел в команду президента и что это значит? а также выступление президента на русском языке на территории Украины“. Кроме того, она вообще не думала, что такую их акцию “можно назвать митингом или пикетом, или чем-то“.

По ее словам, о протесте в центре Ровно сообщила полиции одна женщина, от которой несло перегаром. Кроме того, она им угрожала, что вызовет наряд, подростков на площади побьют и закатают в асфальт.

Как сообщалось 23 мая, в Минюсте попросили документы всех людей Зеленского для люстрационной проверки.