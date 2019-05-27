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В Ровно подростки протестовали против Зеленского

Комментариев: 14
Несовершеннолетняя заявляет о задержании и жестоком обращении с ней правоохранителей.
Митингующим угрожали "закатать их в асфальт"
Митингующим угрожали "закатать их в асфальт"
facebook.com/uarivnetv

Жительница Ровно Дарья Коцюруба, участница протеста против шестого украинского президента Владимира Зеленского, обвинила гаранта во лжи. Девушка утверждает, что задержание все же было, хотя политик считает иначе. Также она рассказала о жестком с ней обращении.

Об этом сообщает Телеканал UA: Рівне.

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25 мая двое молодых людей (16-летняя девушка и 20-летний парень) в центре Ровно вышли на протест против действующего украинского президента, митингуя за импичмент президента.

В частности, они держали плакаты: “Украина – вне закона“, “Импичмент президенту“, “Не кумовство, а по-братски“.

Впоследствии митингующих задержали правоохранители, хотя в полиции утверждают, что ничего подобного они не делали, а только пригласили участников акции в участок.

В итоге правоохранители составили на активистов админпротоколы за нарушение порядка организации проведения митингов, ибо не подали заранее соответствующей заявки. Кроме того, поскольку участница митинга является несовершеннолетней, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

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Как рассказала Дарья Коцюруба в комментарий “UA Ровно“, главными причинами такой акции было то, что ее с другом “лично не удовлетворило назначение кварталовцев и люстрированных недавно людей на государственные должности,   Первые кадры Зеленского: кто вошел в команду президента и что это значит? а также выступление президента на русском языке на территории Украины“. Кроме того, она вообще не думала, что такую их акцию “можно назвать митингом или пикетом, или чем-то“.

По ее словам, о протесте в центре Ровно сообщила полиции одна женщина, от которой несло перегаром. Кроме того, она им угрожала, что вызовет наряд, подростков на площади побьют и закатают в асфальт. 

Как сообщалось 23 мая, в Минюсте попросили документы всех людей Зеленского для люстрационной проверки.

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Теги: Зеленский, импичмент, президент, митинг, Ровно
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Комментариев (14)
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nfhvyt    27.05.2019, 09:59
Оценка:  +2
nfhvyt
Галицькi курвы.
Адепт_реформ    27.05.2019, 09:58
Оценка:  +1
Адепт_реформ
Видали какое у нее ОРЗ как ана носом сопли втягивает ета все от политических преследований.
samanta_s    27.05.2019, 09:55
Оценка:  +2
samanta_s
мама.... шо це?
Адепт_реформ    27.05.2019, 09:59
Оценка:  +2
Адепт_реформ
Лицо нового палитического пратеста. 0.25ЬІлита
Адепт_реформ    27.05.2019, 09:51
Оценка:  +1
Адепт_реформ
Кто знает шо нужна кушать шоб наесть себе такие щеки? И бровищи! Хачу себе такие бровищи!
Ruspidor    27.05.2019, 09:44
Оценка:  0
Ruspidor
Афакоф, астанавитесь!
Peyot    27.05.2019, 09:44
Оценка:  -6
Peyot
Как же зебилам хочеться стать мордором что бы бы уютная конура миска помоев каждый день и хозяин бил только по будням а по выходным гладил! Стабильность скрепы и ничего делать не нужно даже думать!
Ruspidor    27.05.2019, 09:45
Оценка:  +1
Ruspidor
Афакоф, астанавитесь! Ты же министр от каалиции! Она же была аж все эти 5 лет! Точно-точно, парубЛий сказал!
Ruspidor    27.05.2019, 09:38
Оценка:  0
Ruspidor
Афакоф, что ты тваришь! Руки прочь от поторошенко, афакоф!
Адепт_реформ    27.05.2019, 09:36
Оценка:  0
Адепт_реформ
Дар'я куцюруба ета лицо нового палитического пратеста! Пухлое и заспанное.
designandrey65    27.05.2019, 09:35
Оценка:  0
designandrey65
Вот когда малолетка станет президентом, вот тогда пусть и набирает себе в команду своих друзей и одноклассников, если посчитает их нужными...
Адепт_реформ    27.05.2019, 09:33
Оценка:  +2
Адепт_реформ
Как рассказала Дарья Коцюруба в комментарий “UA Ровно“, главными причинами такой акции было то, что ее с другом “лична не удовлетворили"
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