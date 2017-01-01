Солнце и грозы: Чего ждать от погоды 27 мая

Многим регионам сегодня стоит готовиться к осадкам в виде дождя.

27 мая в Украине ожидается потепление в некоторых регионах. Между тем, части регионов стоит ожидать осадков в виде дождя и даже гроз. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины ожидаются дожди и грозы. Сохраняется большая угроза паводков. На улице от +23 до +27 градусов по Цельсию.

На востоке страны на протяжении дня осадков не прогнозируют. Ожидается теплый солнечный день. На термометре +24…+27 градусов.

Южным регионам обещают теплый солнечный день без осадков. Воздух прогреется от +24 до +28 градусов.

Южным регионам обещают дожди с грозами. Между тем, на улице будет довольно тепло - +25…+27 градусов по Цельсию.

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Большой части центральных регионов прогнозируют дожди с грозами. Между тем, в некоторых областях осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до отметок +25…+27 градусов по Цельсию.

В столице сегодня дожди с грозами на протяжении дня. Воздух прогреется от +24 до +26 градусов.

Напомним, в Украине ожидается подъем уровня воды в реках. Может произойти подтопление приречных населенных пунктов и затопление сельскохозяйственных угодий.