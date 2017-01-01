Солнце и грозы: Чего ждать от погоды 27 мая
27 мая в Украине ожидается потепление в некоторых регионах. Между тем, части регионов стоит ожидать осадков в виде дождя и даже гроз. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Читай также: В Херсоне ливень затопил часть улиц
На западе Украины ожидаются дожди и грозы. Сохраняется большая угроза паводков. На улице от +23 до +27 градусов по Цельсию.
На востоке страны на протяжении дня осадков не прогнозируют. Ожидается теплый солнечный день. На термометре +24…+27 градусов.
Южным регионам обещают теплый солнечный день без осадков. Воздух прогреется от +24 до +28 градусов.
Южным регионам обещают дожди с грозами. Между тем, на улице будет довольно тепло - +25…+27 градусов по Цельсию.
Читай также: В Ивано-Франковской области зафиксировали смерч
Большой части центральных регионов прогнозируют дожди с грозами. Между тем, в некоторых областях осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до отметок +25…+27 градусов по Цельсию.
В столице сегодня дожди с грозами на протяжении дня. Воздух прогреется от +24 до +26 градусов.
Напомним, в Украине ожидается подъем уровня воды в реках. Может произойти подтопление приречных населенных пунктов и затопление сельскохозяйственных угодий.