Зеленский извинился перед Коломойским за Богдана

Президент извинился перед известным олигархом за то, что увел у него юриста.

Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед Игорем Коломойским за то, что отобрал у него квалифицированного юриста Андрея Богдана. Об этом сам Коломойский заявил в интервью Украинской правде.

Читай также: Зеленский выступил в поддержку украинского кино

Олигарха спросили о том, поблагодарил ли его Зеленский после фантастической победы во втором туре выборов.

Поблагодарил? Нет. "Спасибо, Игорь Валерьевич, за мое счастливое детство"? Нет, такого не было. Был благодарен, что было хорошее сотрудничество с телеканалом. Сказал: "Простите, что я у вас забрал Богдана, но он был локомотивом нашей кампании". Это со слов Зеленского. Это было 21 или 22 апреля. Когда был фантастический результат. С Богданом я общался все время. Во-первых, у нас с ним есть незавершенные вопросы, которые тоже требуют времени, - ответил Коломойский.

Читай также: Гройсман: Кабмин и Зеленский могут много сделать до выборов

Также олигарх прокомментировал слухи о том, что Зеленский принял решение отстраниться от общения с ним. Коломойский назвал эту идею не слишком полезной для обеих сторон, но если это действительно будет решением Зеленского, то он обижаться не будет.

Напомним, Арьев объяснил, зачем Коломойскому дефолт Украины. Олигарх хочет вернуть или "урвать" себе что-то от ПриватБанка и скупить землю, считает дипломат.