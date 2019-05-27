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Зеленский извинился перед Коломойским за Богдана

Комментариев: 1
Президент извинился перед известным олигархом за то, что увел у него юриста.
Коломойский рассказал, что Зеленский перед ним извинился
Коломойский рассказал, что Зеленский перед ним извинился
depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед Игорем Коломойским за то, что отобрал у него квалифицированного юриста Андрея Богдана. Об этом сам Коломойский заявил в интервью Украинской правде.

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Олигарха спросили о том, поблагодарил ли его Зеленский после фантастической победы во втором туре выборов.

Поблагодарил? Нет. "Спасибо, Игорь Валерьевич, за мое счастливое детство"? Нет, такого не было. Был благодарен, что было хорошее сотрудничество с телеканалом. Сказал: "Простите, что я у вас забрал Богдана, но он был локомотивом нашей кампании". Это со слов Зеленского. Это было 21 или 22 апреля. Когда был фантастический результат. С Богданом я общался все время. Во-первых, у нас с ним есть незавершенные вопросы, которые тоже требуют времени, - ответил Коломойский.

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Также олигарх прокомментировал слухи о том, что Зеленский принял решение отстраниться от общения с ним. Коломойский назвал эту идею не слишком полезной для обеих сторон, но если это действительно будет решением Зеленского, то он обижаться не будет.

Напомним, Арьев объяснил, зачем Коломойскому дефолт Украины. Олигарх хочет вернуть или "урвать" себе что-то от ПриватБанка и скупить землю, считает дипломат.

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Теги: Зеленский, Богдан, Коломойский, юрист, извинение
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Комментариев (3)
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Ruspidor    27.05.2019, 10:03
Оценка:  0
Ruspidor
Ну да, беня , конечно, нще на колени перед тобой встал, как и весь мир....
Джо-кер    27.05.2019, 09:59
Оценка:  -1
Джо-кер
Интересно, сколько ему пообещали у Путина за продажу Украины оптом и в розницу. Может дадут часть акциями российских предприятий. А Вова продолжит сваты снимать, к делам государственным ведь его не допускают, мал еще, регент Меньшиков (Беня) страной руководит.
Ruspidor    27.05.2019, 10:03
Оценка:  0
Ruspidor
По сравнению с твоими ганарарами от педи их гроши просто меркнут...
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