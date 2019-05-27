Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе ликвидирован командир боевиков из России

Комментариев: 1
Есть новые доказательства того, что на востоке Украины воюют регулярные войска РФ.
Убит командир батальона боевиков
Убит командир батальона боевиков
скриншот видео

В 25 мая на востоке Украины погиб украинский военный, еще один боец был ранен. При этом ответным огнем был уничтожен один из руководителей боевиков.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Читай также: Убийство Шаповала: СБУ разоблачила ряд диверсионных групп связанных с РФ

По данным силовиков, появились очередные доказательства того, что на востоке Украины воюют регулярные российские войска.

“Командира батальона, который погиб во время одного из столкновениях, идентифицировано, как российского офицера”, – рассказал командующий Морской пехоты Украины Юрий Содель.

Как сообщалось в феврале, спецоперация военных на Донбассе попала на видео.

Поделись:
Теги: Донбасс, ООС, война, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    27.05.2019, 09:59
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Мocкалякy на гіляку! Так потрібно робити з кожною російськую бидлотою!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь