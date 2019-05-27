На Донбассе ликвидирован командир боевиков из России

Есть новые доказательства того, что на востоке Украины воюют регулярные войска РФ.

В 25 мая на востоке Украины погиб украинский военный, еще один боец был ранен. При этом ответным огнем был уничтожен один из руководителей боевиков.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Читай также: Убийство Шаповала: СБУ разоблачила ряд диверсионных групп связанных с РФ

По данным силовиков, появились очередные доказательства того, что на востоке Украины воюют регулярные российские войска.

“Командира батальона, который погиб во время одного из столкновениях, идентифицировано, как российского офицера”, – рассказал командующий Морской пехоты Украины Юрий Содель.

Как сообщалось в феврале, спецоперация военных на Донбассе попала на видео.