Интерпол отказался искать Януковича и Ко

Организация сняла с розыска президента-беглеца и последнего человека из его окружения.

3 мая Международная организация криминальной полиции прекратила розыск экс-президента Виктора Януковича, которого в Украине осудили за госизмену, а также его сына Александра Януковича. Об этом пишет ВВС.

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Таким образом состоянием на 27 мая Интерпол не ищет ни одного из чиновников из близкого окружения Януковича, да и сам “легитимный” в базе международного розыска больше не числится.

К слову, недавно Международная организация криминальной полиции отказалась объявлять в розыск Александра Онищенко, которого НАБУ подозревает в причинении время государству на сумму 3 миллиарда гривен.

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Сегодня в базе Интерпола находится только скандальный судья Николай Чаус, которого связывают с Януковичем. Именно он принимал решения против активистов Автомайдана в 2014 году. Сейчас он находится в Молдове, а другие соратники беглого Януковича - в РФ.

Напомним, в аэропорту “Борисполь” арестовали россиянина, разыскиваемого Интерполом. Мужчина направлялся в Тель-Авив.