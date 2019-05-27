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Интерпол отказался искать Януковича и Ко

Комментариев: 9
Организация сняла с розыска президента-беглеца и последнего человека из его окружения.
Януковича больше не ищет Интерпол
Януковича больше не ищет Интерпол
depositphotos.com

3 мая Международная организация криминальной полиции прекратила розыск экс-президента Виктора Януковича, которого в Украине осудили за госизмену, а также его сына Александра Януковича. Об этом пишет ВВС.

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Таким образом состоянием на 27 мая Интерпол не ищет ни одного из чиновников из близкого окружения Януковича, да и сам “легитимный” в базе международного розыска больше не числится.

К слову, недавно Международная организация криминальной полиции отказалась объявлять в розыск Александра Онищенко, которого НАБУ подозревает в причинении время государству на сумму 3 миллиарда гривен.

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Сегодня в базе Интерпола находится только скандальный судья Николай Чаус, которого связывают с Януковичем. Именно он принимал решения против активистов Автомайдана в 2014 году. Сейчас он находится в Молдове, а другие соратники беглого Януковича - в РФ.

Напомним, в аэропорту “Борисполь” арестовали россиянина, разыскиваемого Интерполом. Мужчина направлялся в Тель-Авив.

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Теги: Интерпол, Янукович, Онищенко, беглые чиновники, розыск
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Комментариев (9)
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Хулиганка*    27.05.2019, 11:33
Оценка:  -1
Хулиганка*
скоро будут искать потрошенко и Ко
kapablankas    27.05.2019, 11:33
Оценка:  -1
kapablankas
з чим і вітаю ГПУ та інших борцунів
Ira0956    27.05.2019, 10:48
Оценка:  +4
Ira0956
анафема-анатема, діфірамб-дитирамб, ефір-етер, кафедра-катедра, міф-міт, Афіни-Атени, Голгофа-Голгота

Затверджено правила утворення фемінітівів: з'явилися слова авторка, дизайнерка, директорка, редакторка.

Звернення Ігоре! замінили на Ігорю!

у меня только один вопрос: зачем???
VSHIVANKA    27.05.2019, 10:45
Оценка:  +6
VSHIVANKA
ЗРАДА ЗРАДНАЯЯЯЯЯЯЯ !!!!!!
ЗА ЧТО СКАКАЛИИИИИИ ???!!!
ЗАЧЕМ ПЕЧЕНЬКИ С РУК ХОЗЯЙСКИХ ЖРАЛИИИИИ ???!!!
Boxerogos    27.05.2019, 10:33
Оценка:  +6
Boxerogos
Видимо Интерпол понял что Янукович-безобидный малыш по-сравнению с теми кто его осудил.За 5 лет не собрано ни одного доказательства причастности Януковича к убийствам на Майдане.А это значит лишь одно:убийства на Майдане-дело рук Пидоpoшенко и его банды!
Ira0956    27.05.2019, 10:31
Оценка:  +4
Ira0956
а в чем именно заключалась госизменя яныка? в том, что он спас свою жизнь? )
Letohradek    27.05.2019, 10:36
Оценка:  -7
Letohradek
В том, что попросил Путлера ввести войска в Украину! А в подтверждение этому - письменный документ Януковича, предъявленным Чуркиным в ООН.
Boxerogos    27.05.2019, 10:44
Оценка:  +3
Boxerogos
Бабушка Виолетта-Letohradek,у Януковича не было полномочий просить о вводе войск иностранного государства на территорию Украины,ибо данные полномочия-преррогатива Верховной Рады.Попробуй ещё,старушка!)))))))))))
Letohradek    27.05.2019, 10:51
Оценка:  -5
Letohradek
Конечно же ватный уйобок-rogos, больше разбирается в этом , чем покойный Чуркин, при ООН
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