Коломойский назвал свои фавориты среди политических партий

Олигарх рассказал, какую из политсил поддержит.

Коломойский сказал, что не поддержит БПП depositphotos.com

Известный олигарх Игорь Коломойский рассказал о своих симпатиях среди политических партий. Более того, бизнесмен ответил, кого на парламентских выборах он точно не поддержит. Об этом Коломойский рассказал в интервью для Украинской правды.

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Отвечая на вопрос, какую из политсил он поддерживает, Коломойский ответил:

Все, кроме БПП.

Касательно партии Слуга народа, олигарх не дал конкретного ответа.

Мы же понимаем, что это начальный проект. Там был Зеленский. Нам Зеленский нравится? - отметил Коломойский.

Олигарх уверен, что рейтинг Зеленского и его политической силы не упадет, если тот будет действовать в пределах Конституции.

Если он будет из себя изображать, как сказал Кучма про Порошенко, и председателя Нацбанка, и главного банкира, и главнокомандующего, и премьер-министра, и министров, и директора Нафтогаза одновременно – будет катастрофа. У президента есть четко написанный круг, - уверен Коломойский.

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Олигарх также отметил, что он не против Гройсмана и его политсилы, но пока до конца непонятно с кем премьер пойдет на выборы. Что касается Авакова, олигарх уверен, что глава МВД не пойдет на выборы.

Напомним, Зеленский извинился перед Коломойским за Богдана. Президент извинился перед известным олигархом за то, что увел у него юриста.