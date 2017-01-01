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В четырех районах Киева проходят учения спасателей по ликвидации лесных пожаров

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Учения проводятся на четырех локациях города.
В учениях задействованы 60 человек личного состава спасательных служб
В учениях задействованы 60 человек личного состава спасательных служб
dsns.gov.ua

В Киеве в понедельник, 27 мая, начались учения спасателей столицы и области. Участники учений будут отрабатывать методы тушения лесных пожаров и ликвидации их последствий.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

В учениях принимают участие 60 человек личного состава спасательных служб города и 11 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.

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Учения пройдут в четырех локациях, где будут отрабатывать разные этапы тушения. В “Святошинском лесопарковом хозяйстве“ будет отрабатываться локализация пожаров путем опахивания очага пожара трактором МТЗ-82 с плугом ПКЛ-70, на второй локации - начало ликвидации пожара, на третьей - развертывание пожарных автомобилей высокой проходимости на оперативном участке и тушение верхового пожара с помощью стационарных лафетных стволов, на четвертой - тушение лесного пожара с помощью ручных средств пожаротушения.

В учениях примут участие ГУ ГосЧС в Киеве, ГУ ГосЧС в Киевской области, “Киевская служба спасения“, “Киевзеленстрой“, ГУ Нацполиции Киева, Управление партрульной полиции Киева, Киевская городская организация Общества Красного Креста Украины и другие.

Как сообщалось 26 апреля, под Житомиром горело 15 га лесного массива.

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Теги: ГСЧС, лесные пожары, спасатели, Киев
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