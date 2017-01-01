Под Хмельницким ночью сгорела электричка

Сейчас причина пожара устанавливается.

Никто из людей не пострадал dsns.gov.ua

В Хмельницкой области на железнодорожной станции м. Волочиск в ночь на 27 мая около 03:25 произошел пожар в электропоезде “Волочиск-Хмельницкий“, который осуществлял отстой.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

“Электропоезд осуществлял отстой, поэтому на момент пожара в вагонах пассажиров не было“, - отметили в ГСЧС.

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По прибытию спасателей на место пожара было установлено, что горит моторвагонный подвижной состав. Пожар локализован в 04:19 и ликвидирован в 04:30, тем самым не допустив распространение огня на соседние вагоны. Площадь пожара составила 40 кв.м.

Сейчас причина пожара устанавливается. Погибших и травмированных на месте пожара не обнаружили.

Причины возгорания пока не известны dsns.gov.ua

Как сообщалось 6 мая, в Винницкой области мужчина догонял поезд, а попал под колеса другого.