Ищут судью-докладчика: Дело о роспуске ВР лежит в секретариате КСУ

Пока дата рассмотрения указа президента сыдом не назначения.

КСУ еще не рассматривал дело о законности перевыборов EPA/UPG

Представление 62 народных депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента находится на рассмотрении в Секретариате Конституционного суда Украины. Об это сообщила пресс-служба суда, передает УНН.

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Сейчас еще нужно определиться с судьей-докладчиком, отметили в КСУ. “Сейчас представление нардепов находится на рассмотрении в Секретариате Конституционного суда, дальше будет определяться судья-докладчик и передаваться на рассмотрение коллегии“, - отметили в пресс-службе.

Согласно регламенту суда, судья-докладчик по делу изучает обращение в суд в 20-дневный срок со дня определения его судьей-докладчиком по делу.

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В течение указанного срока судья-докладчик должен передать на рассмотрение коллегии решение об открытии конституционного производства по делу или об отказе в открытии конституционного производства по делу.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Литвы.