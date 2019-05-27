Ищут судью-докладчика: Дело о роспуске ВР лежит в секретариате КСУ
Представление 62 народных депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента находится на рассмотрении в Секретариате Конституционного суда Украины. Об это сообщила пресс-служба суда, передает УНН.
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Сейчас еще нужно определиться с судьей-докладчиком, отметили в КСУ. “Сейчас представление нардепов находится на рассмотрении в Секретариате Конституционного суда, дальше будет определяться судья-докладчик и передаваться на рассмотрение коллегии“, - отметили в пресс-службе.
Согласно регламенту суда, судья-докладчик по делу изучает обращение в суд в 20-дневный срок со дня определения его судьей-докладчиком по делу.
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В течение указанного срока судья-докладчик должен передать на рассмотрение коллегии решение об открытии конституционного производства по делу или об отказе в открытии конституционного производства по делу.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Литвы.
Посадить туда в камеру Геращенко шоб хуи сосала....
"сыдом не назначени"
Блять она е есть блятьский сыд.....
Конечно, какой лох возьмется сейчас за этот заказ при поддержке 4% населения этого ворья... Его ж даже прикрыть некому будет если что... Ждите 5 лет, педяРасты потроховские, пока ваш запрос отфутболят...