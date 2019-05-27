Зеленский призвал нардепов не пиариться в Верховной Раде

Президент сделал новое заявление.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных избранников не использовать трибуну Верховной Рады для собственного пиара. Об этом гарант написал на своей странице в Facebook.

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Президент Зеленский призвал депутатов не превращать парламент в "площадку" для избирательных кампаний "старых" политических партий.

Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии, - отметил президент.

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Зеленский уверен, что повысить уровень доверия среди украинцев нардепы смогут только при одном условии - если будут голосовать за реформаторские законы, над разработкой которых работали западные специалисты, а не портить все своими “коррупционными выходками”.

Напомним, Зеленский пожелал успехов новому президенту Литвы. Глава государства поздравил новоизбранного президента Гитанаса Науседи.