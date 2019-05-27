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Зеленский призвал нардепов не пиариться в Верховной Раде

Комментариев: 11
Президент сделал новое заявление.
Зеленский обратился к депутатам
Зеленский обратился к депутатам
facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных избранников не использовать трибуну Верховной Рады для собственного пиара. Об этом гарант написал на своей странице в Facebook.

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Президент Зеленский призвал депутатов не превращать парламент в "площадку" для избирательных кампаний "старых" политических партий.

Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии, - отметил президент.

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Зеленский уверен, что повысить уровень доверия среди украинцев нардепы смогут только при одном условии - если будут голосовать за реформаторские законы, над разработкой которых работали западные специалисты, а не портить все своими “коррупционными выходками”.

Напомним, Зеленский пожелал успехов новому президенту Литвы. Глава государства поздравил новоизбранного президента Гитанаса Науседи.

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Теги: Зеленский, ВР, парламент, нардепы, пиар
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Комментариев (11)
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Ruspidor    27.05.2019, 11:04
Оценка:  -1
Ruspidor
Слышал, парубЛий, yблюдок - беги, пока цел, нюхать запах шин у себя в штанах...
Letohradek    27.05.2019, 11:17
Оценка:  -2
Letohradek
pidor, куда ты - ублюдок, будешь бежать, когда недалекое зэ, снесет волна негодования, его правлением?
LifeStriker    27.05.2019, 11:03
Оценка:  -1
LifeStriker
К сожалению у нас люди не хотят думать и им не нужны нормальные политики, люди хотят шоу
Ruspidor    27.05.2019, 11:06
Оценка:  -2
Ruspidor
И голосуют за педяРастов и адынНаВрот... Но, времена изменились и сегодня у нас есть сильный лидер, который сплотил нацию в борьбе с потроховской коррупцией и кумовством! Зе - президент Мира!
LifeStriker    27.05.2019, 11:08
Оценка:  -1
LifeStriker
Презедент мира? АХАХА Скорее мальчик Коломойского )
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 11:10
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Препіздент.
Ruspidor    27.05.2019, 11:10
Оценка:  -1
Ruspidor
Мальчик калоМойского - это педя. Он так и сказал, что потроха он на xyю вертел! Слышал, потрох твой-то, на xyю у калоМойского вертится, а ты думал, что это у него от заботы о тебе жoпа болит...
LifeStriker    27.05.2019, 11:07
Оценка:  -1
LifeStriker
И преЗЕк как никто другой это шоу устроил
Ruspidor    27.05.2019, 11:08
Оценка:  -1
Ruspidor
Называется: разгони ворье и наблюдай, как они друг друга сдадут! Я этот сериал готов смотреть вечно! Пока вы все, педяРасты в тюряге не сгниетё...
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 10:56
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Зе продакшн выпустило очередной рекламный ролик?
Ruspidor    27.05.2019, 11:11
Оценка:  -1
Ruspidor
И педя со своим постановочным гaвном о "всенаВротной любви" сосет, сам у себя, не разгибаясь...
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