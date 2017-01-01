В гараже вице-мера Николаева нашли боеприпасы

Правоохранители узнали о наличии боеприпасов от жены Юрия Степанца.

Степанец - участник АТО, был награжден орденом "За заслуги" III степени и медалью за оборону ДАП mkrada.gov.ua

В гараже вице-мера Николаева Юрия Степанца правоохранители провели обыски и нашли боеприпасы и дымовые шашки.

Об этом сообщает “Преступности.НЕТ“.

Читай также: В Киеве будут судить директора КБ Артиллерийское вооружение

Издание сообщает, что обыски провели в субботу, 25 мая. В тот день жена Степанца убиралась в гараже и нашла патроны для стрелкового оружия и пиротехнику. Женщина сама позвонила в полицию и сообщила о находке.

Уже по приезду жена вице-мера предоставила доступ к гаражу, который расположен на ул. Инженерная, и показала, где хранятся боеприпасы.

Правоохранители собираются провести экспертизу для установления отпечатков Степанца на изъятых боеприпасах. Стоит отметить, что Юрий Степанец также имеет звание участника АТО и был награжден орденом "За заслуги" III степени и медалью за оборону Донецкого аэропорта. Известно, что он служил в 79 николаевской аэромобильной бригаде.

Как сообщалось 24 мая, в Николаевском горсовете прошли обыски. В департаменте отметили, что “к уголовной ответственности нужно привлекать заказчиков таких спектаклей и их пособников“.