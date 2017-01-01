Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В гараже вице-мера Николаева нашли боеприпасы

Комментариев: 0
Правоохранители узнали о наличии боеприпасов от жены Юрия Степанца.
Степанец - участник АТО, был награжден орденом "За заслуги" III степени и медалью за оборону ДАП
Степанец - участник АТО, был награжден орденом "За заслуги" III степени и медалью за оборону ДАП
mkrada.gov.ua

В гараже вице-мера Николаева Юрия Степанца правоохранители провели обыски и нашли боеприпасы и дымовые шашки.

Об этом сообщает “Преступности.НЕТ“. 

Читай также: В Киеве будут судить директора КБ Артиллерийское вооружение

Издание сообщает, что обыски провели в субботу, 25 мая. В тот день жена Степанца убиралась в гараже и нашла патроны для стрелкового оружия и пиротехнику. Женщина сама позвонила в полицию и сообщила о находке. 

Уже по приезду жена вице-мера предоставила доступ к гаражу, который расположен на ул. Инженерная, и показала, где хранятся боеприпасы. 

Правоохранители собираются провести экспертизу для установления отпечатков Степанца на изъятых боеприпасах. Стоит отметить, что Юрий Степанец также имеет звание участника АТО и был награжден орденом "За заслуги" III степени и медалью за оборону Донецкого аэропорта. Известно, что он служил в 79 николаевской аэромобильной бригаде.

Как сообщалось 24 мая, в Николаевском горсовете прошли обыски. В департаменте отметили, что “к уголовной ответственности нужно привлекать заказчиков таких спектаклей и их пособников“.

Поделись:
Теги: боеприпасы, Николаев, чиновник, обыски
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь