Януковича вызвали в суд в связи с апелляцией по его делу

17 мая 2019 года закончена подготовка и назначено апелляционное рассмотрение.

Януковича ждут в суде в связи с апелляцией EPA/UPG

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Апелляционный суд Киева вызвал экс-президента Виктора Януковича на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 13 июня. Об этом сообщает УНН. Издание ссылается на судебную повестку, опубликованную в “Правительственном курьере“.

В сообщении суда говорится, что 17 мая 2019 года закончена подготовка и назначено апелляционное рассмотрение по апелляционным жалобам защитников на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года.

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Суд напоминает, что Януковича признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями, 11, 27 и 437 УК. Его приговорили к 13 годам заключения заочно.

Напомним, ранее Интерпол снял с розыска Виктора Януковича и последнего человека из его окружения.