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СМИ узнали, куда может переехать АП Зеленского

Комментариев: 1
В Администрации заявляют, что могут перехать с Банковой до конца года. По данным СМИ, переговоры идут с "вертолетной площадкой Януковича".
У Зеленского не намерены оставаться в администрации на Банковой
У Зеленского не намерены оставаться в администрации на Банковой
facebook.com/pg/president.gov.ua

Команда президента Владимира Зеленского рассматривает возможность переезда его администрации в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как “вертолетная площадка Януковича“. Об этом пишет LIGA.net в понедельник, 27 мая, со ссылкой на несколько источников.

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По данным издания, на данный момент ведутся переговоры о возможном переезде АП в Парковый. Источник в центре также подтвердил, что команда Зеленского общается с их юристами по этому поводу.

“С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей“, - отметил источник.

По его словам, на данный момент никаких договоренностей нет. Права на КВЦ Парковый сейчас принадлежат матери нардепа от БПП Максима Ефимова.

Официально пресс-служба Зеленского сообщила LIGA.net, что новая Администрация всерьез намерена переехать, а произойти это может уже до конца года.

Напомним, на Зеленского подали в суд из-за назначения главой АП Андрея Богдана. Минюст настаивает, что чиновник подпадает под закон о люстрации.

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Теги: Администрация Президента, Вертолетная площадка для Януковича, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.05.2019, 12:59
Оценка:  -1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
"переговоры идут с "вертолетной площадкой Януковича". Неоднозначний вибір, наводить на думки! Щоб в разі потреби швидше тікати?
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