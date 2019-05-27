Коррупционеры скупают места в списках проходных партий - СМИ

Как пишет АНТИКОР бывший вице-мэр города Каменского (ранее — Днепродзержинска) Александр Плахотник уверяет свое окружение, что якобы приобрел проходное место в списке БЮТ за $1 млн.

Ранее он намекал, что мандат лидера местной партийной организации “Батькивщины” обошелся ему в $100 тыс, пишут Вести.

Александр Плахотник перебежал в БЮТ после Евромайдана. До этого он избирался в горсовет по спискам партии Сергея Тигипко «Сильная Украина», а затем числился во фракции Партии регионов. Его супруга Елена Плахотник — депутат облсовета от БЮТ.

Издание пишет, что Плахотник имеет неоднозначную репутацию. Вместе с отцом он фактически контролирует коммунальную инфраструктуру города и связанный с этим бизнес. Кроме должности заместителя городского головы, был секретарем горсовета; работал в коммунальном АТП, банкротил предприятия области как арбитражный управляющий, а в последнее время возглавляет “Горводоканал”, которым раньше руководил его отец. Предприятие находится на грани банкротства из-за огромных долгов, при том, что тарифы в городе постоянно повышаются, и фракция БЮТ голосует за эти решения с подачи Плахотника.

По данным Антикор ему так же приписывают связи в криминальных кругах и возможную причастность к резонансным инцидентам. В статье упоминается конфликт с однопартийцем Виталием Чернявским, который пострадал во время подрыва его автомобиля в августе 2018-го. А так же с лидером движения “Громадська варта" Евгением Найда: он был ранен из обреза в апреле этого года.

О том, что коррупционеры, которые прославились скандалами и вызывают раздражение в обществе, ищут возможность купить места в партийных списках, написал на своей странице в Facebook депутат Борислав Береза.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко, выступая в парламенте, проговорился о цене такой “покупки” - до $5 млн.