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Коррупционеры скупают места в списках проходных партий - СМИ

Комментариев: 6
Коррупционеры скупают места в списках проходных партий - СМИ

Как пишет АНТИКОР бывший вице-мэр города Каменского (ранее — Днепродзержинска) Александр Плахотник уверяет свое окружение, что  якобы приобрел проходное место в списке БЮТ за $1 млн.  

Ранее он намекал, что мандат лидера местной партийной организации “Батькивщины” обошелся ему в $100 тыс, пишут Вести.

Александр Плахотник перебежал в БЮТ после Евромайдана. До этого он избирался в горсовет по спискам партии Сергея Тигипко «Сильная Украина», а затем числился во фракции Партии регионов. Его супруга Елена Плахотник — депутат облсовета от БЮТ.

Издание пишет, что Плахотник имеет неоднозначную репутацию. Вместе с отцом он фактически контролирует коммунальную инфраструктуру города и связанный с этим бизнес. Кроме должности заместителя городского головы, был секретарем горсовета; работал в коммунальном  АТП,  банкротил предприятия области как арбитражный управляющий, а в последнее время возглавляет “Горводоканал”, которым раньше руководил его отец. Предприятие находится на грани банкротства из-за огромных долгов, при том, что тарифы в городе постоянно повышаются, и фракция БЮТ голосует за эти решения с подачи Плахотника.

По данным Антикор  ему так же приписывают связи в криминальных кругах и возможную причастность к резонансным инцидентам. В статье упоминается конфликт с однопартийцем Виталием Чернявским, который пострадал во время подрыва его автомобиля в августе 2018-го. А так же с  лидером движения “Громадська варта" Евгением Найда: он был ранен из обреза в апреле этого года.  

О том, что коррупционеры, которые прославились скандалами и вызывают раздражение в обществе, ищут возможность купить места в партийных списках, написал на своей странице в Facebook депутат Борислав Береза. 

Глава Радикальной партии Олег Ляшко, выступая в парламенте, проговорился о цене такой “покупки”  - до $5 млн. 

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Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
П    27.05.2019, 12:58
Оценка:  0
П
Напишите стоимость такой статьи))))
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.05.2019, 12:55
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Зе Вова не проти створити з тЮлею "ширку" в Раді, просто ВОНА вимагає собі прем'єрство за кло_яльність! Саме тову Зе-Ко хоче знизити прохідний бар'єр. Більше вібір - дешевше перемовини і "коаліція"!
nelci    27.05.2019, 12:09
Оценка:  +1
nelci
От перемены президентов принципы попадания во власть на "хлебные" места, не меняются!
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 12:17
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну, я бы так категорично не заявлял. Вовочка предлагает сделать 100% по партийным спискам.
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 12:06
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну. А нам втирают, что коррупция - это мажоритарка.
Ruspidor    27.05.2019, 11:52
Оценка:  +1
Ruspidor
А в чем новость, тыМашонка подарила нам много выдающихся регионалов: каролевскую, портнова, лозинского приютила - всем желающим раскошелиться и прикрыть свой зад у жули всегда были очень рады!
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