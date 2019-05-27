Официально: Разумков возглавил партию “Слуга народа”

Близкий соратник президента Дмитрий Разумков возглавил партию “Слуга народа”.

Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков стал лидером политической партии “Слуга народа”. Об этом он рассказал на сегодняшней пресс-конференции, передает Укринформ.

Были осуществлены изменения в руководстве партии. Иван Баканов, в связи с тем, что он пошел на государственную службу, не мог занимать в дальнейшем эту должность (главы партии, - ред.). Партия доверила выполнять эти функции мне, - заявил Разумков.

Читай также: Зеленский назначит секретарем СНБО Данилюка

Между тем, Разумков заверил, что партия полностью готова к парламентским выборам. Также “Слуга народа” готова к вызовам со стороны украинского народа.

Разумков анонсировал съезд партии и заверил, что журналистам об этом мероприятии сообщат заранее.

Мы для себя видим критерии, которыми должны будут обладать кандидаты от партии "Слуга народа". Это во многом коррелируется с теми задачами, которое мы с вами наблюдали во время избирательной кампании, - сказал он.

Читай также: Геращенко обвинила Разумкова в сексизме за реплику об изнасиловании ВР

По словам Разумкова, люди, которые войдут в список партии “Слуга народа” должны быть "высоконравственными, с глубокими принципами, с желанием и возможностью слушать и реализовывать то задачи, которое он будет ставить украинское общество”.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Разумков возглавит партию “Слуга народа”. Сегодня они официально подтвердились.