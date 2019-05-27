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Официально: Разумков возглавил партию “Слуга народа”

Комментариев: 1
Близкий соратник президента Дмитрий Разумков возглавил партию “Слуга народа”.
Разумков возглавил "Слугу народа"
Разумков возглавил "Слугу народа"
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Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков стал лидером политической партии “Слуга народа”. Об этом он рассказал на сегодняшней пресс-конференции, передает Укринформ.

Были осуществлены изменения в руководстве партии. Иван Баканов, в связи с тем, что он пошел на государственную службу, не мог занимать в дальнейшем эту должность (главы партии, - ред.). Партия доверила выполнять эти функции мне, - заявил Разумков.

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Между тем, Разумков заверил, что партия полностью готова к парламентским выборам. Также “Слуга народа” готова к вызовам со стороны украинского народа.

Разумков анонсировал съезд партии и заверил, что журналистам об этом мероприятии сообщат заранее.

Мы для себя видим критерии, которыми должны будут обладать кандидаты от партии "Слуга народа". Это во многом коррелируется с теми задачами, которое мы с вами наблюдали во время избирательной кампании, - сказал он.

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По словам Разумкова, люди, которые войдут в список партии “Слуга народа” должны быть "высоконравственными, с глубокими принципами, с желанием и возможностью слушать и реализовывать то задачи, которое он будет ставить украинское общество”.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Разумков возглавит партию “Слуга народа”. Сегодня они официально подтвердились.

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Теги: Разумков, партия, глава партии, политсила, Слуга народа
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Комментариев (1)
gdanovakiev    27.05.2019, 12:37
Оценка:  +1
gdanovakiev
Быстрее бы выборы!!!
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