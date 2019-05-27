МАУ отказалась возить пассажирку, избившую пассажиров на рейсе Барселона-Киев

Девушка купила в duty free бутылку виски, выпила ее на борту.

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Авиакомпания МАУ внесла в список нежелательных пассажиров женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения совершила хулиганские действия во время полета авиарейсом PS992 Барселона-Киев 17 мая текущего года.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на информацию авиакомпании.

В дальнейшем пассажирке будет отказано в перевозке по всей маршрутной сети украинской авиакомпании.

Уточняется, что женщина 29-30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно и на этапе снижения самолета устроила пьяный дебош, била сидящих рядом пассажиров, нецензурно ругалась. Экипажем МАУ были приняты все необходимые меры в соответствии с процедурами, установленными в авиакомпании, в целях обеспечения безопасности других пассажиров и полета в целом. После прилета в Киев пассажирка была передана полиции сотрудниками службы авиационной безопасности МАУ для принятия мер в соответствии с действующим законодательством Украины.

Как сообщалось, 17 мая пьяная украинка в самолете била иностранцев ногами, требуя “очистить салон“.