Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МАУ отказалась возить пассажирку, избившую пассажиров на рейсе Барселона-Киев

Комментариев: 1
Девушка купила в duty free бутылку виски, выпила ее на борту.
Пьяная девушка в самолете Барселона-Киев напала на людей
Пьяная девушка в самолете Барселона-Киев напала на людей

Читай также: Актера Панкратова-Черного выгнали с самолета за неадекватное поведение

Авиакомпания МАУ внесла в список нежелательных пассажиров женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения совершила хулиганские действия во время полета авиарейсом PS992 Барселона-Киев 17 мая текущего года.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на информацию авиакомпании.

В дальнейшем пассажирке будет отказано в перевозке по всей маршрутной сети украинской авиакомпании.

Уточняется, что женщина 29-30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно и на этапе снижения самолета устроила пьяный дебош, била сидящих рядом пассажиров, нецензурно ругалась. Экипажем МАУ были приняты все необходимые меры в соответствии с процедурами, установленными в авиакомпании, в целях обеспечения безопасности других пассажиров и полета в целом. После прилета в Киев пассажирка была передана полиции сотрудниками службы авиационной безопасности МАУ для принятия мер в соответствии с действующим законодательством Украины.

Как сообщалось, 17 мая пьяная украинка в самолете била иностранцев ногами, требуя “очистить салон“.

Поделись:
Теги: самолет, драка, МАУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 12:27
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Надо чтобы все отказались ее возить.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь