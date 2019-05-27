Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под АП протестуют против сексистских высказываний Разумкова

Комментариев: 1
В акции принимают участие около 40 человек.
Под АП протест
Под АП протест
bykvu.com

Сегодня, 27 мая, под стенами Администрации Президента проходит мирная демонстрация “Purple Wasp“ (Фиолетовая оса, - ред.). Участники акции протестуют против сексистских высказываний советника Зеленского Дмитрия Разумкова, передают Буквы.

Читай также: Геращенко обвинила Разумкова в сексизме за реплику об изнасиловании ВР

Акция в АП восприняли довольно адекватно. Демонстранты держат в руках плакаты с надписями: Viva la vulva, “Насилие не повод для шуток“, No violence against women.

Протест касается диалога между Разумковым и нардепом Бондарем в эфире политического шоу “Право на владу”.

Разумкова обвиняют в сексизме
Разумкова обвиняют в сексизме
bykvu.com

Тогда народный депутат Виктор Бондарь спросил Разумкова, готов ли Зеленский инициировать приятия в ВР четырех законопроектов: о снятие неприкосновенности, о временных следственных комиссиях, об импичменте президента и о выборах.

Готов ли Зеленский пойти на изнасилование Рады и показать настоящее лицо каждой партии и фракции? - спросил Бондарь.

Я думаю, что на изнасилование идти точно не стоит, да и девушка так себя, - ответил Разумков.

Читай также: Разумков возглавит партию “Слуга народа”

Напомним, Разумков возглавил партию “Слуга народа”. Близкий соратник президента Дмитрий Разумков возглавил партию “Слуга народа”.

Поделись:
Теги: Разумков, АП, протест, сексизм, обвинение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ruspidor    27.05.2019, 12:16
Оценка:  +2
Ruspidor
Чем больше подобного рода отребья будет вываливаться под АП, тем больше нормальных людей проголосует за ЗЕ! Давай педя, больше фриков - больше рекламы для ЗЕ!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь