Под АП протестуют против сексистских высказываний Разумкова
Сегодня, 27 мая, под стенами Администрации Президента проходит мирная демонстрация “Purple Wasp“ (Фиолетовая оса, - ред.). Участники акции протестуют против сексистских высказываний советника Зеленского Дмитрия Разумкова, передают Буквы.
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Акция в АП восприняли довольно адекватно. Демонстранты держат в руках плакаты с надписями: Viva la vulva, “Насилие не повод для шуток“, No violence against women.
Протест касается диалога между Разумковым и нардепом Бондарем в эфире политического шоу “Право на владу”.
Тогда народный депутат Виктор Бондарь спросил Разумкова, готов ли Зеленский инициировать приятия в ВР четырех законопроектов: о снятие неприкосновенности, о временных следственных комиссиях, об импичменте президента и о выборах.
Готов ли Зеленский пойти на изнасилование Рады и показать настоящее лицо каждой партии и фракции? - спросил Бондарь.
Я думаю, что на изнасилование идти точно не стоит, да и девушка так себя, - ответил Разумков.
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Напомним, Разумков возглавил партию “Слуга народа”. Близкий соратник президента Дмитрий Разумков возглавил партию “Слуга народа”.