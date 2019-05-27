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Во Львове в торговом центре ищут взрывчатку

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Сообщение о заминировании поступило в полицию около 10 утра.
В одном из торговых центров Львова ищут бомбу
В одном из торговых центров Львова ищут бомбу
ssu.gov.ua

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Правоохранители Львова проверяют информацию о закладке взрывного устройства в одном из торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

Сообщение о заминировании одного из торговых центров, расположенного на улице Под Дубом во Львове, поступило в полицию сегодня в 9:54.

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По указанному адресу работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и специалисты других служб. Полицейские обследуют здание и прилегающую территорию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Центральной синагоге Киева ищут бомбу.

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Теги: взрывчатка, Львов, торговый центр, полиция
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Комментариев (1)
Афганец    27.05.2019, 12:30
Оценка:  0
Афганец
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут все дворники нашей столицы!
Ищут давно, но...не могут найти!
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