Во Львове в торговом центре ищут взрывчатку

Сообщение о заминировании поступило в полицию около 10 утра.

В одном из торговых центров Львова ищут бомбу ssu.gov.ua

Читай также: В Харькове подорвали трубу заводской котельной

Правоохранители Львова проверяют информацию о закладке взрывного устройства в одном из торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

Сообщение о заминировании одного из торговых центров, расположенного на улице Под Дубом во Львове, поступило в полицию сегодня в 9:54.

Читай также: В Кривом Роге “заминировали“ дом родителей Зеленского

По указанному адресу работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и специалисты других служб. Полицейские обследуют здание и прилегающую территорию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Центральной синагоге Киева ищут бомбу.