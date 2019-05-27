Зеленский во время инаугурации цитировал лозунги Медведчука - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи дословно процитировал главу политсовета партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Виктора Медведчука.
Об этом сообщает шведский новостной портал Nyheter.life.
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Более того, несколько месяцев назад Медведчук на съезде “Оппозиционной платформы - За жизнь“ заявил: “Мы будем возвращать людей через их сознание, через жизненную необходимость не только для них, но и для нас…“.
В публикации также указывается, что команда Владимира Зеленского часто использует идеи Виктора Медведчука.
Например, до инаугурации идеолог ЗЕ-команды Руслан Стефанчук в эфире телеканала 112 Украина сказал, что новый президент и его команда берут курс на реализацию в Украине системы народовластия, обязательными элементами которой должны стать референдумы, реагирование на народные инициативы и “народное вето“ на решения власти, если решения не соответствуют интересам граждан.
Издание считает, что такая привязка к идеям Медведчука связана с отсутствием собственных политических наработок и стремлением ослабить своего главного конкурента на грядущих парламентских выборах. Это все может помочь забрать электорат конкурента.
Ранее сообщалось, что Ранее стало известно, что Виктор Медведчук заверил, что и не планирует представлять украинскую власть в переговорах с Кремлем о мире.