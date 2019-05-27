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Зеленский во время инаугурации цитировал лозунги Медведчука - СМИ

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Команда Владимира Зеленского активно использует идеи Виктора Медведчука.
В инаугурационной речи Зеленский цитировал Медведчука
В инаугурационной речи Зеленский цитировал Медведчука
informator.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи дословно процитировал главу политсовета партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Виктора Медведчука.

Об этом сообщает шведский новостной портал Nyheter.life.

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Так, рассказывая о Донбассе, Зеленский сделал акцент не на потере территорий, а на потере доверия людей, которые там живут. 
 
“Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное – людей. И сегодня мы просто должны (я уверен, они нас слышат) возвращать их сознание... мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами“, – заявил президент Украины. 
 
Ранее такие же идеи озвучивал сам Виктор Медведчук. Он указывал, что для успешной реинтеграции Донбасса нужно возвращать не территории, а людей.

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 Более того, несколько месяцев назад Медведчук на съезде “Оппозиционной платформы - За жизнь“ заявил: “Мы будем возвращать людей через их сознание, через жизненную необходимость не только для них, но и для нас…“.

В публикации также указывается, что команда Владимира Зеленского часто использует идеи Виктора Медведчука.

Например, до инаугурации идеолог ЗЕ-команды Руслан Стефанчук в эфире телеканала 112 Украина сказал, что новый президент и его команда берут курс на реализацию в Украине системы народовластия, обязательными элементами которой должны стать референдумы, реагирование на народные инициативы и “народное вето“ на решения власти, если решения не соответствуют интересам граждан.

Издание считает, что такая привязка к идеям Медведчука связана с отсутствием собственных политических наработок и стремлением ослабить своего главного конкурента на грядущих парламентских выборах. Это все может помочь забрать электорат конкурента.

Ранее сообщалось, что Ранее стало известно, что Виктор Медведчук заверил, что и не планирует представлять украинскую власть в переговорах с Кремлем о мире. 

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Теги: Медведчук, донбасс, плагиат, инаугурация, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Инаугурация президента Украины
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Комментариев (2)
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Джо-кер    27.05.2019, 13:07
Оценка:  0
Джо-кер
Да, да, референдумы, по Крымскому сценарию... Наперсточники внушают лохторату, что поражение в войне -хорошо, дефолт-хорошо...для карлика кремлевского.
LifeStriker    27.05.2019, 13:06
Оценка:  +1
LifeStriker
Что ЗЕ скажет говорить дядя сверху - то он и будет говорить
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