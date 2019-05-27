Зеленский во время инаугурации цитировал лозунги Медведчука - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи дословно процитировал главу политсовета партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Виктора Медведчука.

Об этом сообщает шведский новостной портал Nyheter.life.

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Так, рассказывая о Донбассе, Зеленский сделал акцент не на потере территорий, а на потере доверия людей, которые там живут.

“Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное – людей. И сегодня мы просто должны (я уверен, они нас слышат) возвращать их сознание... мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами“, – заявил президент Украины.

Ранее такие же идеи озвучивал сам Виктор Медведчук. Он указывал, что для успешной реинтеграции Донбасса нужно возвращать не территории, а людей.

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Более того, несколько месяцев назад Медведчук на съезде “Оппозиционной платформы - За жизнь“ заявил: “Мы будем возвращать людей через их сознание, через жизненную необходимость не только для них, но и для нас…“.