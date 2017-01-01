Бунт в одесской колонии: Зздание горит, есть сбежавшие

По предварительной информации, произошел массовый побег.

Из 51-й колонии во время бунта сбежало несколько человек скриншот видео

В Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной на Люстдорфской дороге.

Как сообщает местное издание “Думская“, здание пенитенциарного учреждения горит.

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Издание отмечает, что есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников.

“Очевидцы говорят о массовом побеге — не менее 15 заключенных скрылись в частном секторе“, - говорится в сообщении.

Сообщается также, что задержали шестерых человек, которые пришли поддержать задержанных.

Журналисту 7 канала сами арестанты по телефону они рассказали подробности.

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“Вызвали двух заключенных на беседу к начальнику, их начали там бить. Они начали кричать о помощи. Мы находимся возле штаба рядом, бараки буквально три метра, рядом находится локалка. Мы услышали и выбежали на помощь, а они заехали машиной какой-то, бронетехника, я не знаю. Впереди специальный такой угол сделано и чуть не передавили заключенных, начали все разбегаться. Короче они кого поймали били, головы разбиты у всех. Очень много, короче, пацанов пострадало. Я не знаю, они называют «Маски шоу», у них лица закрытые, не видно ничего. Сейчас я не могу понять что происходит, потому что мы забаррикадировались от них, чтоб они не прорвались к нам. — А сколько человек там забаррикадировалось? — Ну вся зона, все заключенные, 500 человек“, — сообщают местные заключенные.

Полицейский спецназ задерживал заключенных прямо на Люстдорфской дороге, рядом с заправкой, напротив следственного изолятора.

Люстдорфская дорога в данный момент перекрыта.

Как сообщалось 5 мая, в колонии Черкасс после бунта ввели режим особых условий.