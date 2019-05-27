Коллега Зеленского попал в базу “Миротворца”

Российского комика Михаила Галустяна занесли в “Чистилище” сайта.

Известный российский комик и коллега президента Владимира Зеленского Михаил Галустян попал в базу сайта “Миротворец”.

Читай также: В Украину не пустили российского писателя - “врага Путинского режима“

Галустяна внесли в базу сайта за неоднократное посещение аннексированного Крыма. Данные комика внесены в “Чистилище” за сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины, участие в попытках легализации аннексии украинского Крыма и незаконную коммерческую деятельность на полуострове.

Комик попал в базу из-за посещений Крыма myrotvorets.center

На данный момент Галустян участвует в съемках в лагере Артек, который находится в оккупированном Крыму.

Читай также: Боевик “ДНР“ попал под суд в РФ из-за любовных похождений - соцсети

На «Миротворца» отметили, что в 2015 году группа “Анонимный интернационал” выложила СМС-переписку за 2011—2014 годы заместителя главы управления президента РФ по внутренней политике Тимура Прокопенко, в которой фигурирует и Галустян. Согласно фактам, шоумен просил прислать ему текст про события на Майдане и гибель авиалайнера MH17, который он смог бы выложить от своего имени и с “учетом специфики своего амплуа”.

Комика обвинили в антиукраинской деятельности myrotvorets.center

Кроме того, Галустян неоднократно выступал в поддержку президента страны-агрессора Владимира Путина.

Напомним, венгерского праворадикала Шнайдера внесли в базу “Миротворца”. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины.