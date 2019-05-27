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У Зеленского рассказали, объявят ли дефолт в Украине

Комментариев: 2
28 мая у Владимира Зеленского состоится встреча с представителями миссии Международного валютного фонда, на которой они решат все спорные моменты.
ЗЕ-команда прокомментировала возможность объявления дефолта в Украине
ЗЕ-команда прокомментировала возможность объявления дефолта в Украине
president.gov.ua

Председатель партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков прокомментировал возможность объявления дефолта в Украине, сообщает УНН.

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Разумков указал, что вряд ли Украина сможет объявить о дефолте и пойти путем Греции, так как в сегодняшних условиях это будет малоэффективно.

Если говорить о моей личной субъективной позиции, то считаю, что в сегодняшних условиях это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет им пойти, - сказал председатель “Слуги народа“.

Он также напомнил, что 28 мая у Владимира Зеленского состоится встреча с представителями миссии Международного валютного фонда, на которой они решат все спорные моменты.

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Напомним, Игорь Коломойский заявил, что президент Владимир Зеленский должен объявить о дефолте в стране. Бизнесмен указал, что Украина должна действовать с кредиторами так же, как и Греция, которая в 2015 году стала первой страной, которая временно не выплатила кредит МВФ. В дефолте Коломойский не видит ничего плохого.

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Теги: дефолт, Зеленский, команда, Слуга народа, Разумков, партия, Украина
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Комментариев (2)
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futbolprognoz    27.05.2019, 13:57
Оценка:  +3
futbolprognoz
предлагаю посадить коломойского, отобрать всё им награбленное, и расплатиться на эти деньги с мвф
zolotop    27.05.2019, 14:20
Оценка:  0
zolotop
И не только его)))))))))))))))!!!!!!!!
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