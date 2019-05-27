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Парубий опроверг слова о закрытых списках и потребовал стенограмму встречи с Зе

Комментариев: 4
Спикер подчеркнул, что договоренности о закрытых списках, о которой говорят на Банковой, не было.
Парубий опровергает информацию АП о закрытых списках
Парубий опровергает информацию АП о закрытых списках
EPA/UPG

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На консультациях с президентом Владимиром Зеленским председатели фракций не достигли согласия относительно закрытых избирательных списков. Об этом заявил спикер Андрей Парубий, передает УНН.

“На сайте президента был размещен комментарий, что на консультациях президента Украины с главами фракций “участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения в действующий закон, отменяющие мажоритарную систему и уменьшающие проходной барьер до 3%“, - напомнил он.

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“И далее отмечается: “Вопросы, по которым накануне был консенсус об их включении в повестку дня, не получили поддержки народных депутатов“, - цитирует Парубий.

“Я хочу заявить, как участник этой встречи, никакого компромисса и, тем более, консенсуса не было достигнуто по закрытым спискам“, - отметил спикер.

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Кроме того, он добавил, что от имени председателей всех фракций требует публичного предоставления стенограммы консультаций.

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий заявил, что в этот четверг Рада может рассмотреть отставку Кабмина.

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Теги: Парубий, Рада, выборы, закрытые списки, Зеленский
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Комментариев (4)
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Хулиганка*    27.05.2019, 14:00
Оценка:  0
Хулиганка*
Это йододефицитное картавое чмо еще что-то требует???
Ruspidor    27.05.2019, 13:51
Оценка:  0
Ruspidor
Вот стенограмма все и раставит на свои места, парублий...
Колишній-східняк    27.05.2019, 13:43
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Зеля - ещё тот напёрсточник. Тут надо ухо востро держать.
Ruspidor    27.05.2019, 13:52
Оценка:  0
Ruspidor
Не то что парублий, прафда...
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