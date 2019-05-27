Парубий опроверг слова о закрытых списках и потребовал стенограмму встречи с Зе

Спикер подчеркнул, что договоренности о закрытых списках, о которой говорят на Банковой, не было.

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На консультациях с президентом Владимиром Зеленским председатели фракций не достигли согласия относительно закрытых избирательных списков. Об этом заявил спикер Андрей Парубий, передает УНН.

“На сайте президента был размещен комментарий, что на консультациях президента Украины с главами фракций “участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения в действующий закон, отменяющие мажоритарную систему и уменьшающие проходной барьер до 3%“, - напомнил он.

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“И далее отмечается: “Вопросы, по которым накануне был консенсус об их включении в повестку дня, не получили поддержки народных депутатов“, - цитирует Парубий.

“Я хочу заявить, как участник этой встречи, никакого компромисса и, тем более, консенсуса не было достигнуто по закрытым спискам“, - отметил спикер.

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Кроме того, он добавил, что от имени председателей всех фракций требует публичного предоставления стенограммы консультаций.

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий заявил, что в этот четверг Рада может рассмотреть отставку Кабмина.