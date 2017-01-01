Масштаб пожаров в плавнях бьет рекорды: Под Херсоном сгорел остров

Жители Херсонщины не помнят таких крупных пожаров.

Читай также: Под Киевом выгорело 15 гектаров сухостоя

В Херсонской области с начала года выгорело уже более 110 га камыша и сухой травы - это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Таких масштабных пожаров в плавнях не помнят даже старейшие жители Херсонщины.

По данным ГСЧС в Херсонской области, в этом году уже зафиксировали более 280 пожаров, передает ВВС.

Больше всего пострадали от огня Олешковской и Голопристанский районы, а также окрестности Херсона. Недавно вблизи областного центра выгорел целый остров на Днепре. Сгорели четыре дачи. Кроме материального ущерба, пожары наносят непоправимый вред флоре и фауне Низовья Днепра.

Научный сотрудник Черноморского биосферного заповедника и официальный консультант природного парка “Нижнеднепровский“ Зоя Селюнина рассказывает, что особенно угрожающие именно весенние пожары:

Читай также: Под Львовом от сухостоя загорелись гаражи и частные постройки

“Ведь в это время птицы строят свои гнезда, размножаются млекопитающие. Эти пожары имеют катастрофические последствия для всего живого, особенно, когда они возникают на природоохранных территориях и в заповедных зонах природоохранных территорий“.

Одной из таких территорий является остров Янушев, который сгорел в начале апреля. Этот прибрежный остров является едва ли не самым благоприятным местом среди водно-болотных угодий для птиц и рыб.

Немало пожаров происходят из-за людей. Это неумышленные, а часто и умышленные поджоги. Пожары уничтожают икру, которую откладывают рыбы, гибнут живоные.

Читай также: В Тернопольской области женщина загорелась, когда сжигала мусор

Сгоревший остров Янушев входит в состав Национального природного парка “Нижнеднепровский“. Как рассказал директор парка Алексей Чачибая, во время пожара здесь выгорело более 20 га сухого камыша. Убытки составили 33 тыс. Грн. Полиция ведет расследование.

Полиция рассматривает две версии пожаров в плавнях: первая - это действия дачников, которые, нарушая пожарной безопасности, сжигают мусор из своих участков вблизи камыша. Вторая версия - умышленные поджоги.

Как сообщалось 27 мая, в парке Муромец киевлянам сожгли волейбольное поле с трибунами.