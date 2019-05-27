“Спасибо товарищам из Москвы”: “Комбат ЛНР” признал, что Россия вооружает боевиков
Так называемый “комбат” из бригады боевиков “Призрак” признался, что их финансируют “товарищи из Москвы”, поскольку запчасти к военной технике брать больше неоткуда. Об этом в своем блоге рассказал журналист Денис Казанский.
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Блогер прокомментировал видео, на котором некий Алексей Марков, который называет себя “комбатом”, проговорился, что им помогают “товарищи из Москвы”.
Интересная “гражданская война”. В Донецке поставили памятник командиру Олегу Мамиеву, который приехал убивать украинцев из Северной Осетии. В Луганске другой командир из Москвы открыто рассказывает, что запчасти и “средства для их добычи” боевики получают из России. А причем тут Донбасс тогда вообще?, - комментирует видео журналист.
Денис Казанский отметил, что видео, на котором “комбат” рассказал то, что нужно было держать в тайне, уже удалили.
Но в интернете ничего никуда Н исчезает, так что благодаря комбату “Призрака” Украина получила очередное доказательство российской агрессии и очередной аргумент в международных судах, - отметил журналист.
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Напомним, в Сенате США запросили для армии Украины $300 млн. Из указанной суммы $100 млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.
ПЕТУШКИ ВСЕ РАСТАЯЛИ?!...ИЛИ ЛОПАТЫ ВСЕ ИСПОРТИЛИ СВОБОДНЫЕ РУЗЗКИЕ!...))))))
США ВООРУЖАЕТ УКРОПНЫХ КАРАТЕЛЕЙ , РОССИЯ ВООРУЖАЕТ АРМИЮ ЛДНР , В ЧЁМ ПРОБЛЕМА ТО. ?!
ВАМ ПРОСТО НЕ ПОВЕЗЛО , ЧТО НА ОКРАИНЕ СТОЛКНУЛИСЬ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И США ....)))
ТЕРПИТЕ НЕРАБЫ .....)))
СВОБОДНАЯ ДЫРКА!...ГЫ-ГЫ
У путинским троллям это типа весело ... конченые
... и эти же каратели платят из российского бюджета убогому наци-укринофобу "VSHIVANKA" за тупой антиукраинский срач
Россия начала эту войну и только ее силами война поддерживается (((
Засуньте свои дебильные путинские лозунги себе ниже спины ...
Украина киенула в россию сотни танков и пять лет там ведет воййну за счет своего бюджета???
просто НАХ
ГДЕ , КОГДА ?!
ВАШИ ХОЗЯЕВА СО СПУТНИКАМИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ЭТО ДОКАЗАТЬ НЕ СМОГЛИ , А ТЫ ТУТ ХРЮКАЕШЬ !
КСТАТИ , ПОЧЕМУ НЕ НА УКРОПНОМ ?!
ЕСЛИ БЫ РОССИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАЧАЛА ВОЙНУ ПРОТИВ ОКРАИНЫ , ТО ОНА БЫ УЖЕ ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ НА ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ ...)))
... и россия платит такому упоротому нацистскому говну, как "VSHIVANKA" за тупой антиукраинский срач
ПОЧЕМУ НА ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ, А ПОЧЕМУ НЕ НА АМЕРИКАНСКОЙ!....))))))))
ВКЛ ЮЧИ МОЗГ, ДЫРКА!...МОЖЕТ ОЧКО ЖИМ ЖИМ ДА ЖЕ У ПУ!...)))))))
ОН ДАЖЕ БОИТСЯ СВОИХ ПРИЗНАТЬ ВОЯК!...БАБЫ НАРОЖАЮТ КИТАЙЦЕВ!...)))))))))
А ты помнишь вообще о чем шла речь в Будапештском меморандуме?