“Спасибо товарищам из Москвы”: “Комбат ЛНР” признал, что Россия вооружает боевиков

Боевик проговорился, что их финансируют из Кремля.

Боевик признался, что их финансируют с РФ скриншот

Так называемый “комбат” из бригады боевиков “Призрак” признался, что их финансируют “товарищи из Москвы”, поскольку запчасти к военной технике брать больше неоткуда. Об этом в своем блоге рассказал журналист Денис Казанский.

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Блогер прокомментировал видео, на котором некий Алексей Марков, который называет себя “комбатом”, проговорился, что им помогают “товарищи из Москвы”.

Интересная “гражданская война”. В Донецке поставили памятник командиру Олегу Мамиеву, который приехал убивать украинцев из Северной Осетии. В Луганске другой командир из Москвы открыто рассказывает, что запчасти и “средства для их добычи” боевики получают из России. А причем тут Донбасс тогда вообще?, - комментирует видео журналист.

Денис Казанский отметил, что видео, на котором “комбат” рассказал то, что нужно было держать в тайне, уже удалили.

Но в интернете ничего никуда Н исчезает, так что благодаря комбату “Призрака” Украина получила очередное доказательство российской агрессии и очередной аргумент в международных судах, - отметил журналист.

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Напомним, в Сенате США запросили для армии Украины $300 млн. Из указанной суммы $100 млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.