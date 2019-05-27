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“Спасибо товарищам из Москвы”: “Комбат ЛНР” признал, что Россия вооружает боевиков

Комментариев: 26
Боевик проговорился, что их финансируют из Кремля.
Боевик признался, что их финансируют с РФ
Боевик признался, что их финансируют с РФ
скриншот

Так называемый “комбат” из бригады боевиков “Призрак” признался, что их финансируют “товарищи из Москвы”, поскольку запчасти к военной технике брать больше неоткуда. Об этом в своем блоге рассказал журналист Денис Казанский.

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Блогер прокомментировал видео, на котором некий Алексей Марков, который называет себя “комбатом”, проговорился, что им помогают “товарищи из Москвы”.

Интересная “гражданская война”. В Донецке поставили памятник командиру Олегу Мамиеву, который приехал убивать украинцев из Северной Осетии. В Луганске другой командир из Москвы открыто рассказывает, что запчасти и “средства для их добычи” боевики получают из России. А причем тут Донбасс тогда вообще?, - комментирует видео журналист.

Денис Казанский отметил, что видео, на котором “комбат” рассказал то, что нужно было держать в тайне, уже удалили.

Но в интернете ничего никуда Н исчезает, так что благодаря комбату “Призрака” Украина получила очередное доказательство российской агрессии и очередной аргумент в международных судах, - отметил журналист.

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Напомним, в Сенате США запросили для армии Украины $300 млн. Из указанной суммы $100 млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.

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Теги: боевики, Денис Казанский, журналист, российская агрессия, Донбасс
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Комментариев (26)
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ВыВсеВрети    27.05.2019, 14:10
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
ДЫРКА В УДАРЕ! ИЛИ ПОД УДАРОМ!...))))))))
ПЕТУШКИ ВСЕ РАСТАЯЛИ?!...ИЛИ ЛОПАТЫ ВСЕ ИСПОРТИЛИ СВОБОДНЫЕ РУЗЗКИЕ!...))))))
VSHIVANKA    27.05.2019, 13:56
Оценка:  -11
VSHIVANKA
В ЧЁМ НОВОСТЬ И ПОЧЕМУ НЕТ ?!
США ВООРУЖАЕТ УКРОПНЫХ КАРАТЕЛЕЙ , РОССИЯ ВООРУЖАЕТ АРМИЮ ЛДНР , В ЧЁМ ПРОБЛЕМА ТО. ?!
WTF2wtf    27.05.2019, 13:59
Оценка:  +8
WTF2wtf
Говно ольгинское, нах пшло
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 13:59
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Проблемы нет. Действия США - это ответные действия на действия РФ. Все норм.
VSHIVANKA    27.05.2019, 14:01
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ТОГДА ВЫТРИТЕ СОПЛИ И НЕ ХРЮКАЙТЕ ...
ВАМ ПРОСТО НЕ ПОВЕЗЛО , ЧТО НА ОКРАИНЕ СТОЛКНУЛИСЬ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И США ....)))
ТЕРПИТЕ НЕРАБЫ .....)))
WTF2wtf    27.05.2019, 14:06
Оценка:  +6
WTF2wtf
НАх пшло, путинские нацистко упоротое
ВыВсеВрети    27.05.2019, 14:07
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
ВСЕ НЕ РАБЫ НА РОСИИ!...ГЫ-ГЫ!...
СВОБОДНАЯ ДЫРКА!...ГЫ-ГЫ
WTF2wtf    27.05.2019, 14:09
Оценка:  +5
WTF2wtf
Донбасс в говне и в крови из-за путинской оккупации ... и все ради оккупации Путиным Крыма ((((((
У путинским троллям это типа весело ... конченые
ВасяизИваново    27.05.2019, 14:38
Оценка:  0
ВасяизИваново
Ничего, скоро Бандеро-нацисты начнут убивать граждан России (да кто му же надобность в Украинской трубе отпадет), тогда будет другой разговор - операция по принуждению к миру!
Колишній-східняк    27.05.2019, 14:00
Оценка:  +6
Колишній-східняк
А в том, что Кремль это отрицает. Считает, что оружие в шахтах находят. Изучай своего ботоксного классика.
WTF2wtf    27.05.2019, 14:00
Оценка:  +7
WTF2wtf
Каратели раз-ебашили вхлам Грозный, теперь захватили Крым и Донбасс.
... и эти же каратели платят из российского бюджета убогому наци-укринофобу "VSHIVANKA" за тупой антиукраинский срач
WTF2wtf    27.05.2019, 14:02
Оценка:  +5
WTF2wtf
Российские каратели расстреливали наших солдат прямо с российской территории артой и "градами", потом заходили целыми колоннами и даже раненых добивали ... конченые путинские
Замечатель    27.05.2019, 13:54
Оценка:  -8
Замечатель
Амеры вон решают давать уже летальное оружие.И кто им запрещает?Пойдите раше запретите))
WTF2wtf    27.05.2019, 13:52
Оценка:  +10
WTF2wtf
В чем новость вообще?
Россия начала эту войну и только ее силами война поддерживается (((
Хулиганка*    27.05.2019, 14:04
Оценка:  -8
Хулиганка*
война началась на майдане...и да, гражданская война....
WTF2wtf    27.05.2019, 14:07
Оценка:  +6
WTF2wtf
Какой майдан из россии силами вояк захватил Донбасс и Крым????
Засуньте свои дебильные путинские лозунги себе ниже спины ...
Мыкола    27.05.2019, 13:47
Оценка:  -11
Мыкола
А в ВСУ не приезжают наемники из других стран? А оружие нам США не поставляет? Об этом только в Украине и не знают!
WTF2wtf    27.05.2019, 13:49
Оценка:  +9
WTF2wtf
ВСУ напали на россию и ведут там войну?
Украина киенула в россию сотни танков и пять лет там ведет воййну за счет своего бюджета???

просто НАХ
VSHIVANKA    27.05.2019, 14:00
Оценка:  -9
VSHIVANKA
РОССИЯ НАПАЛА НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ ?!
ГДЕ , КОГДА ?!
ВАШИ ХОЗЯЕВА СО СПУТНИКАМИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ЭТО ДОКАЗАТЬ НЕ СМОГЛИ , А ТЫ ТУТ ХРЮКАЕШЬ !
КСТАТИ , ПОЧЕМУ НЕ НА УКРОПНОМ ?!
ЕСЛИ БЫ РОССИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАЧАЛА ВОЙНУ ПРОТИВ ОКРАИНЫ , ТО ОНА БЫ УЖЕ ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ НА ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ ...)))
WTF2wtf    27.05.2019, 14:04
Оценка:  +5
WTF2wtf
россия оккупировала Донбасс и Крым.
... и россия платит такому упоротому нацистскому говну, как "VSHIVANKA" за тупой антиукраинский срач
ВыВсеВрети    27.05.2019, 14:05
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ, МЕЧТАЙ ДАЛЬШЕ!...)))))))))
ПОЧЕМУ НА ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ, А ПОЧЕМУ НЕ НА АМЕРИКАНСКОЙ!....))))))))
ВКЛ ЮЧИ МОЗГ, ДЫРКА!...МОЖЕТ ОЧКО ЖИМ ЖИМ ДА ЖЕ У ПУ!...)))))))
ОН ДАЖЕ БОИТСЯ СВОИХ ПРИЗНАТЬ ВОЯК!...БАБЫ НАРОЖАЮТ КИТАЙЦЕВ!...)))))))))
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 13:54
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
2 Мыкола

А ты помнишь вообще о чем шла речь в Будапештском меморандуме?
ВыВсеВрети    27.05.2019, 14:01
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
сложная терминология - его мозг зависнет!...)))))))))))))
sugar77    27.05.2019, 13:43
Оценка:  +4
sugar77
хватит кормить троллей
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 13:41
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
И жить ему осталось до рассвета .....
Колишній-східняк    27.05.2019, 13:33
Оценка:  +10
Колишній-східняк
тоже мне открытие! Об этом только в РФ и "не знают".
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