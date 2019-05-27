У Зеленского заявили, что все кандидаты в депутаты пройдут четыре этапа проверки

Сначала каждого кандидата проверят специалисты СБУ. Далее следует проверка добропорядочности, а затем - профессиональная кадровая оценка.

Партия “Слуга народа“ объявила о запуске процесса отборов кандидатов в депутаты.

Об этом сообщил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко на брифинге Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что в партии есть 600 тысяч волонтеров, которые были зарегистрированы в разных проектах во время президентской кампании. Поэтому и выбирать кандидатов в депутаты будут среди этих волонтеров.

Так не все хотят быть депутатами, то желающим предлагают заполнить анкеты и добавить концепцию законопроектов, которые бы они хотели реализовать в Верховной Раде, а на собеседованиях отобранные кандидаты должны рассказать о своем видении работы в комитетах.

Корниенко отметил, что партия будет проводить 4 этапа проверки кандидатов.

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Сначала каждого кандидата проверят специалисты СБУ. Далее следует проверка добропорядочности, а затем - профессиональная кадровая оценка, во время которой группа международных компаний проводит оценку качеств кандидата.

Последний этап проверки проведут после съезда партии, когда появится возможность комментировать кандидатов в депутаты. Именно по результатам последнего этапа партия будет принимать решение - кого оставить, а кого исключить из списка.

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