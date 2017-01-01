Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Горковенко подал в суд на Зеленского

Комментариев: 0
Иск подан в связи с отменой указа Порошенко.
По закону указы президента отменять нельзя
По закону указы президента отменять нельзя
facebook/Владимир Горковенко

Читай также: На Зеленского подали в суд из-за главы АП

Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко, который 5 лет работал в администрации Петра Порошенко и был им назначен на эту должность, подал в суд на главу государства с требованием признать противоправным решение об увольнении.

Об этом Горковенко сообщил на своей страничке в Facebook.

Читай также: У Зеленского показали логотип партии Слуга народа

“Как и обещал, сегодня подал в суд на Президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписано на 9-ти страницах“, - написал Горковенко.

Так, Горковенко отметил, что указы президента отменять нельзя.

“Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал “указ об отмене указа“, а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили“, - добавил Горковенко.

Как сообщалось 24 мая, Зеленский отменил два указа Порошенко.

Поделись:
Теги: Зеленский, предзидент, иск, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь