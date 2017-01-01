Горковенко подал в суд на Зеленского

Иск подан в связи с отменой указа Порошенко.

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Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко, который 5 лет работал в администрации Петра Порошенко и был им назначен на эту должность, подал в суд на главу государства с требованием признать противоправным решение об увольнении.

Об этом Горковенко сообщил на своей страничке в Facebook.

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“Как и обещал, сегодня подал в суд на Президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписано на 9-ти страницах“, - написал Горковенко.

Так, Горковенко отметил, что указы президента отменять нельзя.

“Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал “указ об отмене указа“, а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили“, - добавил Горковенко.

Как сообщалось 24 мая, Зеленский отменил два указа Порошенко.