"Слуге народа" на логотипе партии добавили булаву

Партия "Слуга народа" обновила логотип, добавив человеку на велосипеде булаву.

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Президент Владимир Зеленский показал логотип своей партии “Слуга народа“, которая должна принять участие в досрочных парламентских выборах 21 июля. Об этом сообщает УНН.

На логотипе политической партии все так же изображен человек на велосипеде, но теперь у него есть еще и булава в руке.

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“Мы добавили еще один элемент в виде булавы, который продолжает ту линию, где каждый представитель власти - это слуга народа“, - сообщил Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии “Слуга народа“.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский извинился перед Игорем Коломойским за отобранного у него адвоката.