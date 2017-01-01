Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Слуге народа" на логотипе партии добавили булаву

Комментариев: 0
Партия "Слуга народа" обновила логотип, добавив человеку на велосипеде булаву.
Человеку из логотипа "Слуги народа" дорисовали булаву
Человеку из логотипа "Слуги народа" дорисовали булаву
unn.com.ua

Читай также: У Зеленского рассказали, объявят ли дефолт в Украине

Президент Владимир Зеленский показал логотип своей партии “Слуга народа“, которая должна принять участие в досрочных парламентских выборах 21 июля. Об этом сообщает УНН.

На логотипе политической партии все так же изображен человек на велосипеде, но теперь у него есть еще и булава в руке. 

Читай также: Парубий опроверг слова о закрытых списках и потребовал стенограмму встречи с Зе

“Мы добавили еще один элемент в виде булавы, который продолжает ту линию, где каждый представитель власти - это слуга народа“, - сообщил Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии “Слуга народа“. 

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский извинился перед Игорем Коломойским за отобранного у него адвоката.

Поделись:
Теги: Зеленский, президента, партия, Слуга народа, логотип
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь