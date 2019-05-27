Паспорта РФ раздают на Донбассе принудительно - разведка

Среди местного населения ходят слухи, что получившие новые паспорта военные просто сбежать в Россию.

За ускоренную выдачу паспортов с боевиков берут больше денег dpsu.gov.ua

Оккупанты на Донбассе активизировали меры по оформлению российских паспортов местным жителям так называемой "первоочередной категории". Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны.

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Такая категория присваивается сотрудникам оккупационных администраций, "государственных" учреждений и силовых структур, в том числе - военнослужащим 1 (Донецк) и 2 (Луганськ) АК ВС РФ.

"Командиры подразделений российско-оккупационных войск в принудительном порядке собирают средства с подчиненного личного состава с целью выполнения распоряжения командования по паспортизации", - отмечает разведка.

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"При этом получение российских паспортов по ускоренной процедуре стоит значительно дороже, чем оплата их официального оформления. Среди местного населения ходят опасения, что в случае возобновления активных боевых действий большинство новоявленных "граждан РФ" дезертируют на российскую территорию", - добавили в ведомстве.

Напомним, 22 мая на Донбассе застрелили "сотрудника Минобороны ЛНР".