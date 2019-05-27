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Обращались хуже, чем с пленными: В Украину из Египта вернулись 5 моряков

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Капитан Нестеренко и еще 8 моряков с задержанного в Египте танкера Sea Shark сейчас находятся на военной базе в порту Айн-Сохна неподалеку от Каира.
Обращались хуже, чем с пленными: В Украину из Египта вернулись 5 моряков
ukrinform.ua

В Украину вернулись пятеро украинских моряков с танкера “Sea Shark“, который в декабре прошлого года задержали в Египте за незаконное пересечение границы.

Об этом сообщает ТСН.

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Утром четверо из 17 украинских моряков прилетели в Одессу, еще один – в Херсон. Еще четверо украинцев должны вернуться завтра, 28 мая. Капитан Нестеренко и еще восемь моряков сейчас находятся на военной базе в порту Айн-Сохна неподалеку от Каира. Когда их освободят, неизвестно.

По телефону капитан рассказал, что в декабре судно дрейфовало в открытом море, и в территориальные воды Египта зашло случайно. Компании-судовладельцу Египет выставил штраф, а у членов экипажа забрали документы. Мужчины, которых наконец-то отпустили домой, говорят - с ними обращались хуже, чем с пленными.

“Самый тяжелый период был, когда экипаж разбили по группам и закрыли уже в помещениях. Не дали свободного перемещения по судну и уже начали применять силу“, - поделился старший помощник Геннадий Навоенко.

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Накануне появилась информация, что остальную часть экипажа вместе с украинским капитаном освободили и направили в отель. Сообщалось, что все они ожидают оформления соответствующих документов и возвращения домой. Но позже в фонде помощи морякам “Ассоль2 сообщили, что связь с капитаном судна Sea Shark Виталием Нестеренко была потеряна.

Как сообщалось ранее, Египетский флот удерживал грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находились 17 украинских моряков. 

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Теги: моряки, танкер, украинцы, Египет
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    27.05.2019, 15:47
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЭТО ВАМ НЕ В РОССИИ , ГДЕ С ВАМИ НЯНЬЧАТСЯ ....)))
И ХРЮКНУТЬ НИКТО НЕ ПОСМЕЛ ....)))
СУГС !!!
Ira0956    27.05.2019, 15:25
Оценка:  +1
Ira0956
и никто из х0хлов не жалуется, сидят и обтекают
зато воют с утра до вечера про тех, кто участвуя черноморском инциденте, попал в плен
а в египте х0хлам уже и рыльце начистили "начали применять силу“, но ведь иностранцам принято лизать, поэтому "применение силы" стерпели и молча утерлись
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