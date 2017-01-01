За неделю до бунта офицера колонии ударили ножом.

Стали известны причины бунта в Одесской колонии №51.

Об этом сообщает Страна.ua.

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Известно, что за неделю до бунта офицера ударили ножом в колонии. Именно этот человек отвечал за длительные свидания. Сразу после этого офицер запретил такие свидания, что не понравилось заключенным.

Еще одной причиной бунта стало некачественное питание в колонии.

Напомним, сегодня в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной на Люстдорфской дороге. Есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников. Очевидцы говорят о массовом побеге. Они утверждают, что не менее 15 заключенных скрылись в частном секторе.

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Сообщается также, что задержали шестерых человек, которые пришли поддержать задержанных. Местное издание указало, что, по словам самих заключенных, началось все из-за того, что начальник избил двух узников.

Полицейский спецназ задерживал заключенных прямо на Люстдорфской дороге, рядом с заправкой, напротив следственного изолятора. Люстдорфская дорога в данный момент перекрыта.