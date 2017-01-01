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Бунт в Одесской колонии: администрация ведет переговоры с заключенными

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Стало известно, что бунт уже практически прекратился.
Бунт практически прекратился
Бунт практически прекратился
Скриншот из видео

Стало известно, что администрация колонии смогла зайти в здание и сейчас проходят переговоры с заключенными.

Об этом сообщает Страна.ua.

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Стало известно, что бунт уже практически прекратился и администрация смогла зайти в колонию для проведения переговоров с заключенными.

Указывается, что переговоры проводят через представителей заключенных.

Во время событий в колонии пострадали четверо осужденных, у них разбиты головы. Побегов и жертв нет.

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Напомним, сегодня, 27 мая, в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной на Люстдорфской дороге. СМИ писали, что есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников. Также сообщалось, что задержали шестерых человек, которые пришли поддержать задержанных. Люстдорфская дорога была перекрыта.

Позже стали известны причины бунта в Одесской колонии №51. Оказывается, что заключенные начали бунтовать из-за плохих условий в колонии и запрета на длительные свидания.

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Теги: бунт, Одесса, заключенные, колония, переговоры
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