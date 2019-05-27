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В АП заявили о проблемах с работой

Комментариев: 3
Команда президента окончательно заявила о переезде с Банковой.
Зеленский анонсировал переезд с Банковой
Зеленский анонсировал переезд с Банковой
president.gov.ua

Команда украинского гаранта публично заявила о готовности покинуть здание Администрации президента в связи с серьезными проблемами в работе. Об этом заявил заместитель главы ведомства Юрий Костюк, передает НВ.

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По словам Костюка, на данный момент ведутся активные поиски удобного и бюджетного варианта для переезда с Банковой. Между тем, здание должно соответствовать требованиям безопасности.

Костюк описал нынешнее помещение Администрации президента как “смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного”. Также чиновник добавил, что все окна в помещении зашторены, wi-fi работает крайне медленно, что связано с безопасностью.

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Представитель Администрации президента отметил, что оправдывать неудобство безопасностью неуместно для XXI века.

Напомним, СМИ узнали, куда может переехать АП Зеленского. В Администрации заявляют, что могут переехать с Банковой до конца года. По данным СМИ, переговоры идут с "вертолетной площадкой Януковича".

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Теги: Банковая, АП, Костюк, проблемы, Зеленский
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    27.05.2019, 15:58
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А вы, друзья, где ни садитесь - все в музыканты не годитесь.

Засиделись вы в гостях. По домам пора.
Хулиганка*    27.05.2019, 16:08
Оценка:  -1
Хулиганка*
После алкоголика хряка любая команда лучше
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 16:10
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Любая, кроме нарика.
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