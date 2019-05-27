В АП заявили о проблемах с работой

Команда президента окончательно заявила о переезде с Банковой.

Команда украинского гаранта публично заявила о готовности покинуть здание Администрации президента в связи с серьезными проблемами в работе. Об этом заявил заместитель главы ведомства Юрий Костюк, передает НВ.

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По словам Костюка, на данный момент ведутся активные поиски удобного и бюджетного варианта для переезда с Банковой. Между тем, здание должно соответствовать требованиям безопасности.

Костюк описал нынешнее помещение Администрации президента как “смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного”. Также чиновник добавил, что все окна в помещении зашторены, wi-fi работает крайне медленно, что связано с безопасностью.

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Представитель Администрации президента отметил, что оправдывать неудобство безопасностью неуместно для XXI века.

Напомним, СМИ узнали, куда может переехать АП Зеленского. В Администрации заявляют, что могут переехать с Банковой до конца года. По данным СМИ, переговоры идут с "вертолетной площадкой Януковича".