Не "человек директора": В ГБР сменили главу пресс-службы за новость о деле Порошенко

Руководитель госбюро сменил и.о. главы пресс-службы якобы из-за публикации о регистрации дела по заявлению Андрея Портнова.

Труба якобы упрекнул Мельника, что тот "не стал человеком Директора" facebook.com/dbr.gov.ua

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Директор ГБР Роман Труба сменил нам и.о. руководителя пресс-службы ведомства Андрея Мальчика из-за публикации новости о “деле Порошенко“. Об этом в Facebook написала главный специалист отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Ирина Винокурова.

Она уточнила, что публикация новости на странице ведомства и в соцсетях касалась регистрацим производства по делу о возможной госизмене Петра Порошенко по заявлению экс-замглавф АП Андрея Портнова.

“Информационное сообщение было подготовлено и согласовано со следствием с соблюдением всех юридических нюансов“, - подчеркивает Винокурова.

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“Бесспорно, это общественно важная информация, потому что журналисты обрывали телефоны пресс-службы весь день. К сожалению, это уже не первый случай цензуры, связанный с производствами, где упоминаются громкие фамилии“, - возмущена она.

“Роман Труба мотивировал решение изменить Андрея Мальчика так: “Ты должен был стать человеком директора ... то есть ... профессионалом! Тебе давался такой шанс! Такой шанс!“ - говорит Винокурова.

Сегодня в ГБР, по ее словам, назначили нового и.о. начальника пресс-службы Государственного бюро расследований - дизайнера Максима Белоусенко.

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“Ну как нового...Полтоа месяца назад мы всей пресс-службой добились, чтобы директор его снял. Из-за отсутствия образования, надлежащего опыта, абсолютной некомпетентности и неумения найти общий язык с коллективом“, - рассказала Винокурова.

“Он, наверное, в отличие от своего предшественника, ччеловек Директора“. Чувствую, что дальше еще полетят головы тех, кто “не стал человеком Директора“ .И скорее всего, это будут те, кто и голову имеет, и человеком остается“, - опасается Ирина.

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Согласно закону о ГБР, кадровые вопросы директор должен согласовывать с первым заместителем и заместителем. И.о. главы подразделения назначается старший по возрасту служащий. Назначенный и.о. - не старше по возрасту, также подчеркивает Винокурова.

“О “быть человеком директора», как основном критерии при назначении, в законе ничего не написано“, - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Портнов хочет добиться конфискации всех активов Петра Порошенко из-за “госизмены“.