Законопроект об импичменте Зеленского уже готов

Точной даты, когда законопроект внесут в парламент пока что не называют.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что законопроект об импичменте президента уже готов, передает Интерфакс-Украина.

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Стефанчук отметил, что команда Зеленского разработала уже около 200 законопроектов. Среди них и законопроект об импичменте президента Украины.

Точной даты, когда законопроект внесут в парламент пока что не называют.

Ранее стало известно, что представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что у Зеленского планируют наказывать депутатов за прогулы и “кнопкодавство”.

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Также мы информировали о том, что Верховная Рада может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности уже на этой неделе. Она предлагает проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности в первом чтении, ведь у Рады есть такая возможность. Кроме того, Геращенко упомянула и возвращение ответственности за незаконное обогащение.