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Законопроект об импичменте Зеленского уже готов

Комментариев: 1
Точной даты, когда законопроект внесут в парламент пока что не называют.
Законопроект об импичменте президента уже готов
Законопроект об импичменте президента уже готов
informator.ua

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что законопроект об импичменте президента уже готов, передает Интерфакс-Украина.

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Стефанчук отметил, что команда Зеленского разработала уже около 200 законопроектов. Среди них и законопроект об импичменте президента Украины.

Точной даты, когда законопроект внесут в парламент пока что не называют. 

Ранее стало известно, что представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что у Зеленского планируют наказывать депутатов за прогулы и “кнопкодавство”. 

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Также мы информировали о том, что Верховная Рада может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности уже на этой неделе. Она предлагает проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности в первом чтении, ведь у Рады есть такая возможность. Кроме того, Геращенко упомянула и возвращение ответственности за незаконное обогащение.

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Теги: Зеленский, законопроект, импичмент, президент, Украины, Рада, ВР
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Комментариев (2)
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LifeStriker    27.05.2019, 16:08
Оценка:  +1
LifeStriker
Принемайте этот закон и убирайте этого клоуна
Колишній-східняк    27.05.2019, 16:03
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Клиент созрел.
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