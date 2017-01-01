Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове протестуют иностранные студенты

Комментариев: 0
Студенты заявляют о некорректном переводе с английского языка заданий в экзамене. Протестующие уверены, что не прошли аттестацию.
В Харькове протестуют иностранные студенты
© atn.ua
Фото 1/5
  • Протест иностранных студентов в Харькове
В Харькове протестуют иностранные студенты
Протест иностранных студентов в Харькове
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Возле северного корпуса Харьковского Национального университета имени Каразина собрались около 200 иностранных студентов-медиков, учащихся на 6-м курсе Харьковского национального медицинского университета и Университета Каразина, сообщает местный телеканал АНТ.

Читай также: Врачам снова повысили зарплаты: Кому и насколько

Собравшиеся недовольны тем, что традиционный экзамен КРОК в этом году был заменен интегрированным экзаменом КРОК-2, в который были добавлены вопросы на английском языке для американских медиков-интернов.

Они заявляют о некорректном переводе заданий в тесте и о том, что они не были подготовлены к этим вопросам. И хотя результаты тестирования еще не объявлены, большая часть иностранных студентов уверены, что экзамен они не прошли.

Читай также: В Киеве после липосакции умерла женщина

В связи с этим они требуют не засчитывать эти результаты тестирования и дать им возможность пересдать его.

Стоит отметить, что без этого теста они не могут получить дипломы об окончании данных ВУЗов и работать врачами.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты ВНО-2019 по математике. В ВНО приняли участие более 155 тысяч человек.

Поделись:
Теги: Харьков, митинг, студенты, протест, иностранные студенты, Акция протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь