В Харькове протестуют иностранные студенты

Студенты заявляют о некорректном переводе с английского языка заданий в экзамене. Протестующие уверены, что не прошли аттестацию.

Возле северного корпуса Харьковского Национального университета имени Каразина собрались около 200 иностранных студентов-медиков, учащихся на 6-м курсе Харьковского национального медицинского университета и Университета Каразина, сообщает местный телеканал АНТ.

Читай также: Врачам снова повысили зарплаты: Кому и насколько

Собравшиеся недовольны тем, что традиционный экзамен КРОК в этом году был заменен интегрированным экзаменом КРОК-2, в который были добавлены вопросы на английском языке для американских медиков-интернов.

Они заявляют о некорректном переводе заданий в тесте и о том, что они не были подготовлены к этим вопросам. И хотя результаты тестирования еще не объявлены, большая часть иностранных студентов уверены, что экзамен они не прошли.

Читай также: В Киеве после липосакции умерла женщина

В связи с этим они требуют не засчитывать эти результаты тестирования и дать им возможность пересдать его.

Стоит отметить, что без этого теста они не могут получить дипломы об окончании данных ВУЗов и работать врачами.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты ВНО-2019 по математике. В ВНО приняли участие более 155 тысяч человек.