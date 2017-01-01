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В Польше в ДТП травмированы две украинские студентки

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Инцидент находится на контроле консульского отдела Посольства Украины в Варшаве.
В Польше произошла авария, пострадали украинки
В Польше произошла авария, пострадали украинки
korrespondent.net

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы две украинские студентки.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Польше в Facebook.

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“25 мая в районе Долины Служевской произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице Министерства внутренних дел и администрации Польши“, - говорится в сообщении.

“Из Украины уже прибыли родственники пострадавших. Вчера в больнице обеих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из высших учебных заведений, где учится одна из девушек. Дело находится на контроле консульского отдела Посольства Украины в Варшаве“, - отметили дипломаты.

Как сообщалось 26 мая, в Польше полностью сгорел автобус Киев-Прага.

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Теги: украинки, Польша, ДТП
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