"Лига смеха" и актеры "Слуги народа" собрались в Раду

Несколько артистов решили баллотироваться в народные депутаты.

Вслед за Зеленским в политику собрались участники "Лиги смеха" Скриншот афиши

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От “Слуги народа“ в Верховную Раду планирует баллотироваться актер студии “Квартал 95“ Юрий Корявченков (Юзик), а также несколько участников. Об этом сообщил глава избирательного штаба “Слуги народа“ Александр Корниенко, передает УНН.

“Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге“, - отметил Корниенко. По его словам, Корявченков будет выдвигаться в качестве кандидата от партии “Слуга народа“.

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Также он добавил, что по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта “Лига смеха“, однако не назвал их фамилий.

Напомним, ранее сообщалось, что партия “Слуга народа“ обновила логотип - человеку на велосипеде добавили булаву.