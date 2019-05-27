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"Лига смеха" и актеры "Слуги народа" собрались в Раду

Комментариев: 3
Несколько артистов решили баллотироваться в народные депутаты.
Вслед за Зеленским в политику собрались участники "Лиги смеха"
Вслед за Зеленским в политику собрались участники "Лиги смеха"
Скриншот афиши

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От “Слуги народа“ в Верховную Раду планирует баллотироваться актер студии “Квартал 95“ Юрий Корявченков (Юзик), а также несколько участников. Об этом сообщил глава избирательного штаба “Слуги народа“ Александр Корниенко, передает УНН.

“Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге“, - отметил Корниенко. По его словам, Корявченков будет выдвигаться в качестве кандидата от партии “Слуга народа“.

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Также он добавил, что по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта “Лига смеха“, однако не назвал их фамилий.

Напомним, ранее сообщалось, что партия “Слуга народа“ обновила логотип - человеку на велосипеде добавили булаву.

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Теги: Слуга народа, Лига смеха, партия, выборы, Рада, депутаты
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Комментариев (3)
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colavova    27.05.2019, 17:27
Оценка:  +1
colavova
Полякову в депутаты, как же летом без неё...
Georg55    27.05.2019, 16:55
Оценка:  +1
Georg55
Клоунов там точно не хватало...
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.05.2019, 16:45
Оценка:  +1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Всі не кумов'я!
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