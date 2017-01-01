Во Львове митингуют за отставку Садового

Под городским советом разбили палатки с плакатами.

Депутаты также хотят отставки мэра из-за его бездеятельности и отсутствия на работе с прошлого лета Пресс-служба партии Самопомич

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Во Львове под городским советом представители различных общественных организаций разбили палатки и установили плакаты. Митингующие требуют отставки мэра Львова Андрея Садового.

Об этом сообщает "112 Украина".

Митингуют несколько десятков людей, они уверяют, что акция бессрочная, они планируют установить полевую кухню и остаться на ночь.

Некоторые местные депутаты зарегистрировали 5 постановлений о досрочном прекращении полномочий мера. В каждом постановлении указаны разные причины. Председатель фракции БПП во Львовском горсовете Петр Адамик заявил, что митинг не связан с постановлениями. Он убежден, что депутаты хотят отставки мэра из-за его бездеятельности и отсутствия на работе с прошлого лета.

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"Мы этим постановлением побуждаем его определиться, либо он остается городским головой, либо он дальше занимается большой украинской политикой и идет на выборы, теперь уже в ВРУ. На сегодняшний день в городе систематически не решается много вопросов, которые касаются многих аспектов городского хозяйства. Параллельно с тем мы вопреки решению Совета проплачиваем долги ЛАЗа бывшему владельцу, господину Чуркину, российскому олигарху, бросив тем самым государство на налоги, людей, работников ЛАЗа на заработную плату. Параллельно у нас воруют имущество на сотни миллионов грн", - сказал Петр Адамик.

Он отметил, что также будет голосовать за отставку мэра. При этом на депутатов обещают не давить, потому что они сами должны дать оценку отсутствия городского головы и отсутствия его управленческих решений. Адамик заявил, что постановление попадет на сессию, и примут решение, если за него проголосует 44 депутата.

Напомним, Андрей Садовый сообщил, что будет баллотироваться в Верховную Раду и будет бороться за должность премьер-министра. Действующий мэр Львова также заявил, что в избирательном списке "Самопомочи" на парламентских выборах будет 70-80% новых людей.

Как сообщалось, 27 мая Горковенко подал в суд на Зеленского.